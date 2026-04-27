Foreomics nombra a Germán Crisol director financiero y a Alejandro Flores líder de desarrollo operativo

Germán Crisol y Alejandro Flores. - FOREOMICS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Foreomics ha anunciado este lunes la incorporación de Germán Crisol como director financiero y de Alejandro Flores como líder de desarrollo operativo, con el objetivo de reforzar su comité de dirección en un momento de "aceleración" para la compañía, que busca expandirse a nuevos mercados europeos y asiáticos.

"Entramos en una fase en la que la ambición pasa de construir tecnología a construir compañía. El mercado de la medicina predictiva va a concentrar una enorme creación de valor en los próximos años, y nuestro objetivo es posicionarnos como uno de los actores relevantes a nivel internacional. Para eso, necesitamos estructura, disciplina y talento con experiencia real en crecimiento", ha destacado el CEO de Foreomics, Carlos García.

Según ha detallado la compañía, Germán Crisol asumirá la responsabilidad financiera global, con el objetivo de estructurar el crecimiento, optimizar recursos y preparar a Foreomics para futuras fases de inversión y expansión corporativa.

Crisol es licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene formación en dirección financiera por la Escuela de Organización Industrial. Acumula más de 25 años de experiencia profesional, incluyendo posiciones como director financiero en entornos industriales, como el de la Corporación Albatros, y aseguradores, como Grupo SNB.

"Estamos construyendo una compañía preparada para escalar en un entorno donde la exigencia financiera y operativa es máxima", ha señalado apuntando que "el reto es convertir el crecimiento en valor sostenible, con una estructura que permita acompañar tanto la expansión geográfica como la evolución del modelo de negocio".

Por su parte, Alejandro Flores liderará el desarrollo operativo de la compañía, con foco en la estandarización de procesos y la escalabilidad del modelo en distintos mercados. Es graduado por la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene formación en EAE Business School y The Power Business School.

En cuanto a su trayectoria profesional, ha desarrollado su carrera durante más de una década en el sector asegurador, con experiencia en Banco Santander y DKV Seguros, donde ha trabajado en desarrollo de negocio y alianzas estratégicas.

"Internacionalizar no es replicar, es adaptar sin perder eficiencia. Nuestro objetivo es diseñar un sistema que permita a Foreomics operar con los mismos estándares de calidad en cualquier mercado, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad local", ha destacado.