Empresas.- FEFE distingue a Cofares, Cinfa y Unifarco por su apoyo a la oficina de farmacia

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha reconocido a Cofares, Cinfa y Unifarco en los IV Reconocimientos FEFE a laboratorios, entregados en la gala benéfica FEFE One Day 2025, por su apoyo al modelo de farmacia español, distinguiendo su compromiso con la oficina de farmacia.

"Hoy celebramos algo más que unos premios: celebramos una alianza. Una forma de entender la colaboración entre la industria y una red de farmacias vertebradora, cercana y esencial para la salud pública", ha destacado el presidente de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), Álvaro Carmena.

FEFE ha reconocido como mejor iniciativa de formación a Cofares, por su apuesta sostenida por la capacitación continua y accesible de los profesionales, fortaleciendo la farmacia y mejorando la atención sanitaria. Recogió el reconocimiento el secretario del Consejo de Cofares, Juan Blanco.

Como mejor iniciativa comercial, ha sido distinguido Cinfa por un modelo de colaboración cercano y responsable que demuestra que la competitividad puede convivir con la coherencia y el respeto al farmacéutico. Recogió el premio el responsable de Ventas Health Care, Máximo Bandrés.

Unifarco ha sido reconocido por su apoyo al modelo farmacéutico y ha recogido el premio la directora de Marketing de Unifarco España, Bea Pascual. "Por simbolizar una alianza basada en la confianza, la identidad profesional y la innovación responsable, reforzando el modelo español de farmacia", ha detallado FEFE.

La entrega de los galardones ha estado dirigida por el presidente de APEFA, José Manuel Zaragoza, y el presidente de FEFCAM, Álvaro Carmena, en la categoría de Formación; el director general para Iberia de Gollmann, Manuel Morado, y la vicepresidenta de FEFE, María José García, en la categoría Comercial; y la directora de Colectivos de Banco Sabadell, Charo Fernández, y el tesorero de FEFE, Ángel Vives, en el reconocimiento al Apoyo al Modelo Farmacéutico.