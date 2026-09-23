La FDA autoriza el ensayo STARFISH-54 de PharmaMar para estudiar combinaciones con PM54 en tumores sólidos

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MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

PharmaMar ha anunciado que la Agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado el ensayo de la plataforma STARFISH-54 para PM54, con el objetivo de evaluar su actividad en diversos tumores sólidos en combinación con otras terapias.

Las primeras autorizaciones corresponden a PM54 en combinación con irinotecán y a PM54 en combinación con doxorrubicina. El ensayo de plataforma está diseñado bajo un protocolo común para evaluar simultáneamente múltiples combinaciones de PM54 con otros agentes terapéuticos, al tiempo que ofrece la flexibilidad necesaria para incorporar nuevas cohortes de tratamiento a medida que surjan evidencias científicas, lo que permite obtener resultados más rápidamente y agilizar la aprobación de nuevos ensayos clínicos.

"Este hito refleja nuestro compromiso de ofrecer una innovación relevante a los pacientes mediante la aceleración del desarrollo clínico de PM54. El diseño flexible de esta plataforma nos permite evaluar nuevas combinaciones de forma más eficiente, con el objetivo final de poner a disposición de los pacientes con importantes necesidades médicas no cubiertas nuevas opciones terapéuticas potenciales", afirma Javier Jiménez, director médico (Chief Medical Officer) de PharmaMar.