La FDA aprueba 'Idvynso' (MSD) para el tratamiento de VIH-1 en supresión virológica

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

MSD ha anunciado este martes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado el uso de 'Idvynso' (doravirina/islatravir) para el tratamiento de adultos con VIH-1 virológicamente suprimido sin antecedentes de fracaso virológico terapéutico y sin resistencia conocida a doravirina.

Según ha detallado la compañía, se trata del "primer" régimen completo de dos fármacos sin inhibidos de la integrasa, libre de tenofovir, y de administración diaria, que ha mostrado no inferioridad en eficacia en un ensayo de fase 3 comparativo frente al régimen de tres fármacos 'Biktarvy'. De esta forma, supone una nueva alternativa para pacientes que puedan necesitar cambiar su tratamiento.

"Esta combinación combina islatravir, un inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa (NRTI, por sus siglas en inglés) nucleósido de nueva generación, con doravirina, un NNRTI con un perfil de eficacia y seguridad bien establecido", ha explicado el vicepresidente sénior, director de desarrollo clínico global y director médico de MSD Research Laboratories, Eliav Barr.

No se recomienda la coadministración de esta combinación con otros tratamientos antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1. Se han reportado reacciones cutáneas graves, incluidas síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, con regímenes que contienen doravirina. Además, se ha notificado síndrome de Rash medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) con esta combinación de dos fármacos.

El uso concomitante de esta combinación y de otros fármacos puede dar lugar a interacciones conocidas o potencialmente significativas, algunas de las cuales pueden provocar pérdida del efecto terapéutico del tratamiento y posible desarrollo de resistencia, o reacciones adversas clínicamente significativas por exposiciones mayores a un componente de esta combinación.