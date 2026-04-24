Empresas.- Un fármaco en investigación de MSD muestra reducciones de C-LDL mayores que las terapias orales no estatinas

Archivo - Adherencias en las arterias, colesterol. Estatinas - INTERMOUNTAIN HEALTHCARE HEART INSTITUTE - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

MSD, marca comercial de Merck & Co, ha anunciado resultados positivos de su fármaco en investigación de decanoato de enlicitida en comparación con otras terapias orales no basadas en estatinas (ácido bempedoico, ezetimiba o ácido bempedoico con ezetimiba) cuando se añaden a estatinas de base en adultos con hipercolesterolemia que tienen antecedentes de o están en riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA).

El estudio CORALreef AddOn, un ensayo con comparador activo diseñado para evaluar su eficacia y seguridad. Este es el tercer ensayo de fase 3 positivo de este tratamiento, un inhibidor investigacional oral una vez al día de la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9).

En el ensayo, el tratamiento con este tratamiento produjo reducciones del colesterol de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) que fueron estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en comparación con ácido bempedoico, ezetimiba o ácido bempedoico con ezetimiba a las ocho semanas (día 56) de tratamiento. La reducción observada del C-LDL se tradujo en una mayor consecución de los objetivos de C-LDL con este tratamiento que con los comparadores (endpoint secundario).

"Los resultados del CORALreef AddOn mostraron que enlicitida puede reducir de forma significativa el C-LDL en comparación con las opciones orales no basadas en estatinas ya establecidas, lo que refuerza el potencial para cambiar la práctica clínica de un inhibidor oral de PCSK9", ha señalado Alberico Catapano, autor principal del ensayo, profesor de farmacología y director del Centro de Estudio de la Aterosclerosis en IRCCS Multimedica y la Universidad de Milán.

"El C-LDL es un factor de riesgo modificable importante para la ECVA; esta es responsable de la mayoría de las muertes cardiovasculares y es un factor clave en la actual epidemia cardiovascular. Casi el 70% de las personas con ECVA tratadas con terapias reductoras de lípidos no alcanzan sus niveles objetivo de colesterol LDL", afirma.

"Este inhibidor oral de PCSK9 en investigación, puede ayudar a cerrar las brechas en el manejo de los lípidos al posibilitar una reducción robusta del C-LDL en pacientes en riesgo que no alcanzan la meta con terapia con estatinas", concluye.

ACERCA DE ENLICITIDA Y PCSK9

Enlicitida tiene el potencial de ser el primer inhibidor oral de PCSK9 aprobado. Está diseñado para reducir el C-LDL mediante el mismo mecanismo biológico que los inhibidores de PCSK9 inyectables actualmente aprobados (anticuerpos monoclonales), pero en forma de comprimido de administración diaria. Es un péptido macrocíclico novedoso en investigación que se une a PCSK9 e inhibe la interacción de PCSK9 con los receptores de LDL.

PCSK9 desempeña un papel clave en la homeostasis del colesterol al regular los niveles del receptor de LDL, que es responsable de la captación de colesterol por las células. La inhibición de PCSK9 está diseñada para evitar la interacción de PCSK9 con los receptores de LDL. Esto da como resultado un mayor número de receptores de LDL disponibles en la superficie celular para eliminar el colesterol LDL de la sangre.