Empresas.- La farmacéutica Novartis ganó 2.700 millones en el primer trimestre, un 12,4% menos, y confirma previsiones

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica suiza Novartis registró un beneficio neto atribuido de 3.606 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) durante los tres primeros meses del año, lo que supone reducir en un 12,4% el dato anotado en el mismo periodo del año anterior, y la compañía ha confirmado previsiones para el 2026, con un descenso del beneficio operativo de un dígito bajo.

Las ventas netas entre enero y marzo alcanzaron los 13.113 millones de dólares (11.212 millones de euros), ligeramente inferior (-0,9%) que hace doce meses; mientras que los costes de los bienes vendidos se situaron en los 3.459 millones de dólares (2.960 millones de euros), encareciéndose un 7%.

Los gastos por ventas, administración general y administrativa se cifraron en 3.140 millones de dólares (2.684 millones de euros), un 2,6% más, y los costes en investigación y desarrollo se elevaron en un 15,8%, hasta los 2.740 millones de dólares (2.342 millones de euros).

Los beneficios por acción cayeron hasta los 1,65 dólares (1,41 euros), frente a los 1,82 dólares (1,56 euros) por título registrados en el primer trimestre de 2025.

La farmacéutica ha mantenido las previsiones establecidas para este ejercicio en el que aspira a incrementar sus ventas netas en un solo dígito bajo y cuyo beneficio operativo principal prevé un disminución a un ritmo bajo de un solo dígito.

"Novartis tuvo un sólido comienzo de 2026 en todas nuestras marcas y lanzamientos prioritarios, mientras que la erosión del mercado de genéricos en EEUU afectó los resultados del primer trimestre, como se esperaba", ha indicado el consejero delegado de Novartis, Vas Narasimhan.

"Con el impulso que estamos viendo en todo el negocio, seguimos encaminados a cumplir con nuestras previsiones para todo el año y esperamos con interés varios resultados en el segundo semestre que podrían mejorar nuestras perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo", ha añadido.