Empresas.- La farmacéutica GSK ganó 2.005 millones en el primer trimestre, un 7% más, y confirma previsiones

Archivo - Logo de la farmacéutica británica GSK. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK) registró un beneficio neto atribuido de 1.737 millones de libras (2.005 millones de euros) en el primer trimestre, lo que supone incrementar sus ganancias en un 7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y ha reafirmado su compromiso con las previsiones para incrementar hasta un 5% su facturación en 2026.

Los ingresos de la compañía se elevaron en un 1,5%, hasta los 7.629 millones de libras (8.805 millones de euros); mientras que los costes de bienes vendidos alcanzaron los 1.875 millones de libras (2.164 millones de euros), reduciéndose un 3,2%.

Por su parte, los gastos por ventas, generales y administrativos se cifraron en 2.119 millones de libras (2.445 millones de euros), un 2,3% más, y los costes en investigación y desarrollo se elevaron en un 15,7%, hasta los 1.692 millones de dólares (1.950 millones de euros).

Dentro de sus divisiones de negocio, el desempeño de la facturación de medicamentos especializados destacó con un crecimiento del 14%, hasta los 3.226 millones de libras (3.723 millones de euros), y el segmento de oncología se alzó con un incremento de sus ventas del 28%, hasta los 512 millones de libras (590 millones de euros).

Los beneficios por acción (EPS) de la compañía británica crecieron hasta los 0,426 libras (0,49 euros), frente a los 0,393 libras (0,45 euros) del primer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 8,3%.

GSK ha reafirmado sus proyecciones para este ejercicio en el que espera elevar su facturación entre un 3% y 5% y los beneficios por acciones dentro del rango del 7% y 9%. De su lado, la facturación de medicamentos especializados prevé un aumento de dos dígitos bajos, que las ventas por vacunas y medicamentos genéricos disminuyan en un solo dígito bajo hasta estabilizarse.

"GSK ha tenido un excelente comienzo de 2026, con un buen desempeño de nuestros principales motores de crecimiento. Además de la eficiencia operativa, nos centramos en la ejecución y la aceleración de la I+D", ha destacado el consejero delegado de GSK, Luke Miels.