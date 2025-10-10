La farmacéutica Bristol Myers Squibb compra Orbital Therapeutics por unos 1.300 millones de euros

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Bristol Myers Squibb comprará Orbital Therapeutics por 1.500 millones de dólares (1.296 millones de euros) con el objetivo de hacerse con su cartera de tratamientos de inmunoterapia, en concreto, el reprogramador génico OTX-201.

Según ha explicado mediante nota de prensa, la cantidad se abonará en efectivo una vez se cumplan todas las condiciones habituales de cierre, incluido el fin del periodo de espera aplicable en virtud de la Ley Hart-Scott-Rodino de 1976. Hasta entonces, ambas empresas seguirán operando de forma independiente.

"Con la adquisición de Orbital Therapeutics y su plataforma de ARN de última generación, tenemos una oportunidad increíble para hacer que la terapia con células CAR-T sea más eficaz y accesible para más pacientes", ha explicado la presidenta del área de terapia génica de BMS, Lynelle Hoch.

"Este acuerdo con Bristol Myers Squibb, líder reconocido en medicina global, marca un momento transformador para Orbital y el avance de la medicina basada en el ARN", ha afirmado, por su parte, el consejero delegado de Orbital Therapeutics, Ron Philip.