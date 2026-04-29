La farmacéutica Astrazeneca ganó 2.630 millones entre enero y marzo, un 5,6% más

Archivo - Logo de AstraZeneca. - Marcus Brandt/dpa - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio sueco-británico Astrazeneca registró un beneficio neto atribuido de 3.080 millones de dólares (unos 2.630 millones de euros) en los tres primeros meses del año, lo que suponer elevar sus beneficios un 5,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos totales se incrementaron entre enero y marzo hasta los 15.288 millones de dólares (13.062 millones de euros), un 13% más, de los que 15.211 millones de dólares (13.000 millones de euros), un 13% más se debieron a la facturación por ventas y 77 millones de dólares (65 millones de euros), un 4% más, derivados de los ingresos por colaboraciones.

Por su parte, el segmento de oncología facturó un total de 6.798 millones de dólares (5.807. millones de euros), un 20% más que hace un año, mientras que la división de biofarmacéutica alcanzó los 5.817 millones de dólares (4.970 millones de dólares), un 3% más.

Los ingresos relacionados con tratamientos de enfermedades raras registraron 2.420 millones de dólares (2.067 millones de euros), un 19% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y el segmento de otras medicinas se redujo en un 7%, hasta los 253 millones de dólares (216 millones de euros).

Los beneficios por acción se elevaron en un 6% hasta los 1,99 dólares (1,70 euros), frente a los 1,88 dólares (1,61 euros) del primer trimestre de 2025.

La farmacéutica sueco-británica recibió la aprobación regulatoria de 14 medicamentos y tratamientos en las regiones más importantes desde que comenzó el año.

Las proyecciones de Astrazeneca adelantan que la compañía espera alcanzar un aumento de los ingresos totales de un porcentaje de un dígito medio-alto, y también se prevé que los beneficios por acción básicos aumenten en un porcentaje de dos dígitos bajos.

"Logramos un fuerte crecimiento en el primer trimestre de 2026, con ingresos totales superiores a los 15.000 millones de dólares, lo que demuestra nuestra consistente ejecución comercial. Continuamos invirtiendo en nuestras capacidades comerciales mientras nos preparamos para múltiples lanzamientos, esperamos con interés los resultados adicionales previstos para este año y mantenemos el rumbo para lograr nuestra ambición para 2030 y más allá", ha declarado el consejero delegado de Astrazeneca, Pascal Soriot.