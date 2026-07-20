Farline y Aposán, marcas recomendadas por la Asociación Española de Consumidores para el botiquín del verano

Imagen de los productos recomendados. - COFARES

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cofares ha informado de que cuatro productos de sus marcas de 'Consumer Health', Farline y Aposán, han sido seleccionados por la Asociación Española de Consumidores entre los diez mejores productos para el botiquín de verano.

La Asociación Española de Consumidores ha elaborado una guía con una selección de productos que considera de utilidad para incluir en el botiquín de las vacaciones adaptado a las necesidades de las familias españolas. Entre ellos, figuran tres referencias de Aposán y una de Farline.

"Nuestras marcas de 'Consumer Health', líderes en el mercado de marcas de distribución, son una garantía de seguridad para los pacientes al dispensarse exclusivamente a través de las farmacias comunitarias. Además, su eficacia contrastada y su excelente relación calidad-precio las convierten en una opción de confianza para el cuidado de la salud", ha señalado el presidente de Cofares, Eduardo Pastor.

Concretamente, la Asociación Española de Consumidores incluye en su lista de productos el 'Stick Antirrozaduras' de Aposán, así como los 'Apósitos para Pequeñas Heridas' de Aposán. Además, la organización recomienda el 'Gel de Higiene Íntima' de Farline.