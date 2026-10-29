Faes Farma gana 74 millones hasta septiembre, un 1% más, y eleva sus ventas un 24%, con 563 millones

Archivo - Instalaciones de Faes Farma - FAES FARMA - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Faes Farma registró en los primeros nueve meses del año un beneficio neto atribuido de 74,3 millones de euros, lo que supone un 1% más respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La farmacéutica ha señalado que este periodo ha estado "marcado por el aumento de las amortizaciones vinculado al crecimiento de la actividad y los intangibles reconocidos" en las adquisiciones de la farmacéutica italiana Sifi y la compañía portuguesa Laboratorios Edol Productos Farmacêuticos.

La cifra de negocio de Faes Farma registró un incremento del 24% en los nueve primeros meses, hasta situarse en 563,5 millones de euros, cifra que responde tanto a la contribución del nuevo perímetro de consolidación, con la incorporación de Sifi y Edol, como a la "solidez" de los mercados internacionales de venta directa, que crecen un 75%.