Imagen de la jornada. - SOBI

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Sobi ha celebrado este viernes en Madrid el 'Sobi Summit For Them 2026', un foro científico que ha reunido a más de un centenar de especialistas para analizar los principales retos en el abordaje de las enfermedades hematológicas raras y compartir los últimos avances clínicos en este ámbito.

El encuentro ha sido el punto de encuentro de expertos de distintos hospitales españoles como un espacio de diálogo científico y colaboración multidisciplinar. La cita ha contado además con el aval de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).

Durante las dos jornadas del encuentro se han abordado los desafíos clínicos y los avances terapéuticos en varias enfermedades hematológicas consideradas raras o ultrarraras. Entre ellas destacan la hemofilia, la trombocitopenia inmune primaria (PTI) y la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN). En todas estas patologías, la investigación y la innovación terapéutica desempeñan un papel fundamental para mejorar el manejo clínico y avanzar en la calidad de vida de los pacientes.

Bajo el lema 'Voces para el encuentro en enfermedades raras hematológicas', 'Sobi Summit For Them 2026' ha sido el escenario en el que hematólogos y farmacéuticos hospitalarios han participado en diferentes sesiones científicas centradas en la actualización de conocimientos, el intercambio de experiencias clínicas y el análisis de nuevos enfoques terapéuticos.

"Sobi impulsa el intercambio de conocimiento entre profesionales y contribuye al avance científico en el ámbito de las enfermedades raras hematológicas, un campo en el que la colaboración entre expertos resulta esencial para seguir mejorando el abordaje clínico y las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes", ha manifestado Román Latorre, director general de Sobi Iberia.

Los contenidos del programa fueron definidos por un panel de coordinadores integrado por especialistas con amplia experiencia en estas áreas, lo que ha permitido abordar cuestiones clave relacionadas con el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes y las oportunidades que ofrece la innovación biomédica en el tratamiento de estas enfermedades.

Por su parte, para Reyes Calzada, directora médica de Sobi, "el 'Summit For Them' es una oportunidad para reunir a profesionales que trabajan cada día con enfermedades raras hematológicas y generar un espacio de intercambio de conocimiento y experiencia clínica. Es clave para seguir avanzando en el abordaje de estas patologías y mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con ellas".