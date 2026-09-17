'Enhertu' mejora la supervivencia libre de progresión en cáncer de pulmón con mutación HER2, según un estudio

Archivo - Imagen de recurso de un médico examinando unos pulmones. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca ha anunciado resultados positivos del ensayo de fase 3 'DESTINY-Lung04', en el que 'Enhertu' (trastuzumab deruxtecán) muestra una mejora la supervivencia libre de progresión (SLP) frente al estándar de tratamiento -quimioterapia basada en platino y pemetrexed en combinación con pembrolizumab- como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) no escamoso, no resecable, localmente avanzado o metastásico, con mutación HER2.

Los resultados se han presentado durante el Simposio Presidencial 2 del Congreso Mundial sobre Cáncer de Pulmón (#WCLC26), organizado por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC, por sus siglas en inglés).

Este anticuerpo conjugado (ADC, por sus siglas en inglés) diseñado con la tecnología DXd de Daiichi Sankyo para dirigirse específicamente contra HER2 está siendo desarrollado y comercializado por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca.

El análisis del objetivo principal mostró que este ADC en monoterapia redujo de forma significativa el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 37 por ciento frente a pembrolizumab más quimioterapia.

La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 14,3 meses frente a 8,3 meses con pembrolizumab más quimioterapia, según la evaluación realizada por un comité de revisión central independiente y ciego (BICR, por sus siglas en inglés).

Además, se observó una tendencia favorable en la SLP a favor de este ADC en los principales subgrupos analizados, incluidos los factores de estratificación preespecificados: presencia o antecedentes de metástasis cerebrales, tabaquismo, tipo de mutación en HER2, enfermedad de novo o recurrente y presencia de metástasis hepáticas.

"El cáncer de pulmón no microcítico HER2 mutado es una enfermedad agresiva con una respuesta limitada al tratamiento estándar de primera línea actual, y muchos pacientes presentan progresión de la enfermedad dentro del primer año de tratamiento", ha señalado Julia Rotow, profesora adjunta de Medicina del Dana-Farber Cancer Institute e investigadora principal del ensayo DESTINY-Lung04.

Rotow ha destacado que con un 70 por ciento de pacientes que respondieron al tratamiento y una mediana de supervivencia libre de progresión de 14,3 meses, "este ADC tiene el potencial de convertirse en una nueva opción de tratamiento de primera línea para estos pacientes".

Por su parte, el director global de I+D de Daiichi Sankyo, John Tsai, ha subrayado que "el beneficio de seis meses en la supervivencia libre de progresión y las elevadas tasas de respuesta observadas en 'DESTINY-Lung04' refuerzan la importancia de actuar directamente sobre HER2 en estos pacientes y respaldan el potencial de este ADC en primera línea en un contexto en el que retrasar la progresión de la enfermedad el mayor tiempo posible es fundamental".

Por último, la vicepresidenta ejecutiva de I+D de Oncología y Hematología de AstraZeneca, Susan Galbraith, ha indicado que "estos resultados refuerzan la creciente evidencia que respalda a este ADC como tratamiento para los pacientes con alteraciones de HER2 y subrayan su potencial desde el momento del diagnóstico de la enfermedad metastásica, cuando existe una mayor oportunidad de mejorar los resultados clínicos".