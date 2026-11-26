Archivo - Riñones. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado la comercialización de 'Welireg' (belzutifán), en combinación con lenvatinib, para carcinoma de células renales avanzado con un componente de células claras (ccRCC, por sus siglas en inglés) tras el tratamiento con un inhibidor del receptor de muerte programada 1 (PD-1, por sus siglas en inglés) o del ligando de muerte programada 1 (PD-L1, por sus siglas en inglés).

La vicepresidenta de Desarrollo Clínico Global en Oncología de MSD Research Laboratories, Christina Derleth, ha aseverado que estos pacientes tienen "opciones de tratamiento limitadas" y, este sentido, ha destacado que la opinión positiva de la EMA "representa un paso hacia la posibilidad de ofrecer esta combinación terapéutica".

La recomendación se basa en los resultados del ensayo de fase 3 'Litespark-011', que incluyó a 747 pacientes. En el estudio, la combinación demostró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la mejora de la supervivencia libre de progresión, al reducir el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 26 por ciento, en comparación con cabozantinib.

En el análisis final, la supervivencia global no alcanzó significación estadística en los pacientes que recibieron belzutifán en combinación con lenvatinib en comparación con cabozantinib. Belzutifán en combinación con lenvatinib redujo el riesgo de muerte en un 15 por ciento.

Además, la combinación mostró un beneficio sostenido en la tasa de respuesta objetiva del 53,1 por ciento para belzutifán más lenvatinib frente al 40,2 por ciento para cabozantinib. Del mismo modo, la combinación mejoró la duración de la respuesta, en comparación con cabozantinib, con una mediana de duración de la respuesta de 22 meses frente a 11,9 meses, respectivamente.

La recomendación emitida por la EMA será revisada ahora por la Comisión Europea (CE) para la autorización de comercialización en la Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein y Noruega. Se espera una decisión definitiva en los próximos dos meses.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó el uso de la combinación para el tratamiento de pacientes adultos con ccRCC avanzado tras recibir un inhibidor de PD-1 o PD-L1, sobre la base de los resultados del ensayo de fase 3 'Litespark-011'.