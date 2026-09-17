Archivo - Eisai señala que sigue abierta al diálogo con Sanidad tras no financiarse los nuevos tratamientos en Alzheimer - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Eisai ha asegurado que continúa abierta al diálogo y la colaboración con las autoridades sanitarias tras no financiar el Ministerio de Sanidad los nuevos tratamientos contra el Alzheimer dirigidos a sus etapas iniciales.

"Transformar el futuro de las personas" con la enfermedad en España es el compromiso que ha expuesto, así como el de mantener su "firme apuesta por la investigación" y por facilitar el acceso de los pacientes "a los tratamientos innovadores más recientes" en la patología, que celebra su Día Mundial este lunes, 21 de septiembre.

De este modo, ha asegurado que seguirá trabajando con los responsables políticos "para facilitar la incorporación de los tratamientos innovadores al Sistema Nacional de Salud (SNS)". Todo ello a través de "la investigación y el acceso universal", que "son las principales palancas para transformar el abordaje de esta enfermedad", ha declarado.

"La imagen que tenemos todos de la enfermedad de Alzheimer es la de una persona anciana completamente dependiente y que ya vive atendida en una residencia", pero "debemos darnos cuenta de que, en estos casos, la enfermedad lleva ya muchos años de progresión", ha explicado el director médico de Eisai España, el doctor Jesús María de Rosendo, quien ha sostenido, por contra, que "en sus estadios iniciales, afecta a personas que muchas veces todavía tienen responsabilidades laborales y familiares".

IDENTIFICAR LA ENFERMEDAD EN FASES INICIALES

Por ello, ha manifestado que "es importante que la sociedad conozca también esta realidad" y que sea capaz "de identificar la enfermedad en estas fases", para lo que es fundamental seguir avanzando en su conocimiento y en el desarrollo de nuevas aproximaciones que permitan intervenir en sus primeras etapas. "Si queremos, de verdad, cambiar el pronóstico de la enfermedad, es en estas fases precoces donde debemos intervenir con las nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas recientemente introducidas", ha sostenido.

Todo en relación con una patología que representa uno de los grandes retos sanitarios y sociales actuales, ya que en España, se estima que unas 800.000 personas viven con ella y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Aunque más del 90 por ciento de los diagnósticos corresponden a personas mayores de 65 años, también puede aparecer en personas más jóvenes, y es que hasta un 5 por ciento de los pacientes suelen desarrollarla en edades tempranas. En copncjunto, representa un impacto directo en cerca de cinco millones de familiares y cuidadores, afectando ya a cerca del 11 por ciento de la población española.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Eisai, que cuenta con más de 40 años de estudio en Alzheimer y que explora diferentes mecanismos biológicos relacionados con la enfermedad, investiga sobre la proteína beta-amiloide, pero también sobre nuevas líneas dirigidas a otros procesos implicados en la neurodegeneración, como la proteína tau. De hecho, en la recientemente celebrada Conferencia de la Asociación Internacional de Alzheimer (AAIC, por sus siglas en inglés, ha presentado nuevos datos sobre su avance al respecto, dentro de un programa científico que ha incluido más de 50 comunicaciones.

"Llevamos décadas centrados en avanzar en la investigación de los mecanismos biológicos que tiene esta patología y, además, somos conscientes de que conociéndolos, podremos conseguir nuevas opciones para las personas que viven con esta enfermedad en España, también para aquellas que son diagnosticadas en fases iniciales", ha asegurado De Rosendo.

En este sentido, ha destacado que "innovar en enfermedad de Alzheimer significa avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento, como ya ha sucedido en otras áreas de la Medicina". "Es necesario que la sociedad reconozca y valore los esfuerzos realizados en este campo", ha afirmado, para añadir que "ha llegado el momento" de apostar por recompensar la investigación clínica en enfermedades neurodegenerativas, como se hizo hace 40 años en Oncología.

No obstante, y en el contexto de que más del 50 por ciento de los casos, en sus etapas iniciales, permanecen sin diagnosticar, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir mejorando la detección de la enfermedad, es destacable también el avance en el ámbito de los biomarcadores que permiten identificar los cambios asociados a la enfermedad antes de que el deterioro cognitivo sea más evidente.