EF CLIF firma un acuerdo con Boehringer Ingelheim para abrir nuevas vías de tratamiento en cirrosis

Archivo - Ilustración de un hígado dañado - ERANICLE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Europea para el Estudio de la Insuficiencia Hepática Crónica (EF CLIF, por sus siglas en inglés) y Boehringer Ingelheim crean una nueva alianza estratégica para acelerar los avances y mejorar la evolución clínica de las personas que viven con cirrosis descompensada, una enfermedad hepática crónica frecuente y grave, con escasas opciones de tratamiento y una elevada mortalidad.

En la actualidad no existen tratamientos modificadores de la enfermedad aprobados y el abordaje se limita en gran medida al control de los síntomas, lo que subraya la urgente necesidad de nuevos enfoques científicos y terapéuticos.

El Programa de Investigación EF CLIF-Boehringer Ingelheim está concebido para acelerar los avances en favor de los pacientes con cirrosis descompensada. Al combinar los recursos clínicos y de biobanco de la EF CLIF con las capacidades de investigación y desarrollo de nuevas terapias y de ciencia de datos de Boehringer Ingelheim, la colaboración se propone identificar los mecanismos que impulsan la enfermedad y los biomarcadores que puedan orientar la estratificación de los pacientes y permitir el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos que modifiquen el curso de la enfermedad.

La EF CLIF ha desarrollado una plataforma traslacional integral y única que reúne datos clínicos a gran escala de miles de pacientes de todo el mundo procedentes de ensayos clínicos prospectivos de referencia, metadatos clínicos exhaustivos, capacidades avanzadas de multiómica y acceso a muestras de pacientes bien caracterizadas.

"La EF CLIF se creó para tender un puente entre el conocimiento clínico y la ciencia traslacional en la insuficiencia hepática crónica, en particular en la insuficiencia hepática crónica aguda (ACLF)", afirma el Director de la EF CLIF, Richard Moreau.

"La alianza con Boehringer Ingelheim nos permite aprovechar plenamente nuestros datos, nuestro biobanco y nuestra red global para acelerar la traslación del conocimiento que se genera en oportunidades terapéuticas y biomarcadores validados, siempre con los pacientes en el centro", añade.

Por otro lado, Boehringer Ingelheim mantiene un compromiso de larga trayectoria con la investigación en enfermedades hepáticas y colabora con destacados socios académicos y clínicos para acelerar el descubrimiento de nuevos conceptos terapéuticos y biomarcadores en la enfermedad hepática crónica avanzada y la cirrosis.

"La cirrosis descompensada es uno de los estadios más devastadores y peor comprendidos de la enfermedad hepática", señala el Director Global de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, Renales y Metabólicas de Boehringer Ingelheim, Soren Tullin.

"A través de esta alianza con la EF CLIF, aspiramos a comprender mejor la trayectoria de los pacientes y a traducir ese conocimiento en conceptos terapéuticos y biomarcadores innovadores que, en última instancia, podrían cambiar el pronóstico de los pacientes. La EF CLIF representa un aliado estratégico por la excelencia y el impacto de sus contribuciones a la investigación de la enfermedad hepática crónica", afirma.

La compañía aportará su sólida experiencia en computación y ciencia de datos para ayudar a traducir los conjuntos de datos multiómicos y el conocimiento clínico de la EF CLIF en una nueva comprensión de la enfermedad y en la identificación de nuevas opciones terapéuticas. En conjunto, el objetivo es avanzar con rapidez desde las señales basadas en datos hacia la comprensión biológica y la validación en laboratorio, acortando el camino que va del descubrimiento a los hallazgos clínicamente relevantes.