MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha autorizado la comercialización de asundexian, bajo la marca comercial 'Sunharbo', un tratamiento de Bayer indicado, en combinación con tratamiento antiplaquetario, para reducir el riesgo de recurrencia de ictus.

Según ha informado la empresa farmacéutica, asundexian es el primer inhibidor de la FXIa aprobado en todo el mundo y su indicación contempla a adultos que hayan sufrido recientemente un ictus isquémico no cardioembólico o un ataque isquémico transitorio de alto riesgo.

La aprobación se basa en el estudio de fase III 'Oceanic Stroke', que investigó la eficacia y seguridad de asundexian, en dosis de 50 miligramos y administrado una vez al día por vía oral, en combinación con tratamiento antiplaquetario, comparándolo con el uso aislado del tratamiento antiplaquetario. Contó con la participación de 12.327 pacientes en todo el mundo.

El coinvestigador principal de este estudio y científico sénior del Population Health Research Institute Ashkan Shoamanesh ha advertido de que el riesgo de sufrir un segundo ictus es mayor en los días y semanas posteriores al episodio inicial, además de persistir con el tiempo. Así, ha destacado asundexian como una "importante novedad".

"El ictus requiere un uso considerable de recursos sanitarios y supone una carga económica y personal significativa. En Bayer, nuestra prioridad es impulsar innovaciones como el asundexian para ayudar a subsanar las carencias en la atención sanitaria y reducir la carga que supone un segundo ictus", ha apuntado el director global de Investigación y Desarrollo de la División Farmacéutica de Bayer, Christian Rommel.

La Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA, por sus siglas en inglés) también ha aprobado recientemente este fármaco y Bayer ha presentado solicitudes de autorización de comercialización en otros mercados de todo el mundo, que se encuentran en revisión.

El ictus afecta cada año a aproximadamente 12 millones de personas en todo el mundo, incluidas 795.000 personas en EEUU. Es la segunda causa principal de muerte y la tercera causa principal de muerte y discapacidad combinadas a nivel mundial, y ha sido reconocido como un desafío urgente para la salud pública mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS).