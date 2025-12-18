EEUU aprueba trastuzumab deruxtecán más pertuzumab (Daiichi Sankyo|AstraZeneca) para cáncer de mama

Archivo - Imagen de recurso de una mamografía. - JCCM/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Trastuzumab deruxtecán, en combinación con pertuzumab, ha sido aprobado en Estados Unidos como tratamiento de primera línea para pacientes adultos con cáncer de mama HER2 positivo (inmunohistoquímica [IHC] 3+ o hibridación in situ [ISH]+), determinado mediante una prueba diagnóstica validada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), según ha informado la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca.

La aprobación se basa en los resultados del ensayo de fase III 'DESTINY-Breast09', presentados en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de este 2025 y publicados en 'The New England Journal of Medicine'. Además, ha completado la 'Real Time Oncology Review' (RTOR) de la FDA tras la revisión prioritaria y la designación de terapia innovadora. La aprobación permite su uso más temprano, como parte de un régimen de tratamiento en primera línea en cáncer de mama metastásico HER2 positivo.

En 'DESTINY-Breast09', este ADC más pertuzumab redujo un 44 por ciento el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte frente a taxano, trastuzumab y pertuzumab (THP) en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo que no habían recibido previamente quimioterapia ni terapia anti-HER2, o que habían recibido terapia neoadyuvante o adyuvante anti-HER2 durante más de seis meses antes del diagnóstico de enfermedad avanzada o metastásica.

La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 40,7 meses con este ADC en combinación con pertuzumab, en comparación con los 26,9 meses de THP, según una revisión central independiente y ciega.

"Este anticuerpo conjugado más pertuzumab es el único tratamiento de primera línea aprobado en más de una década que ha demostrado una mejora estadísticamente significativa en la supervivencia libre de progresión frente al estándar de tratamiento actual en cáncer de mama metastásico HER2 positivo", ha afirmado Sara Tolaney, jefa de la División de Oncología Mamaria del Instituto Oncológico Dana-Farber e investigadora principal del ensayo 'DESTINY-Breast09'.

"Con una mediana de supervivencia libre de progresión de más de tres años, frente a los aproximadamente dos años que ofrece THP, este ADC más pertuzumab debería convertirse en el nuevo estándar de tratamiento en primera línea en este contexto", ha agregado.

Este ADC está aprobado con 'boxed warnings' para la enfermedad pulmonar intersticial (EPI)/neumonitis y toxicidad embriofetal. Su seguridad en combinación con pertuzumab se evaluó en 381 pacientes con cáncer de mama HER2 positivo no resecable o metastásico en el ensayo 'DESTINY-Breast09'.

Las reacciones adversas más frecuentes, incluidas las anomalías en las pruebas de laboratorio, fueron disminución del recuento de glóbulos blancos, disminución de la hemoglobina, disminución del recuento de neutrófilos, náuseas, aumento de la alanina aminotransferasa, diarrea, aumento de la aspartato aminotransferasa, disminución del recuento de linfocitos, disminución del recuento de plaquetas, aumento de la fosfatasa alcalina en sangre, disminución del potasio en sangre, fatiga, alopecia, vómitos, infección del tracto respiratorio superior, estreñimiento, disminución del apetito, disminución del peso, COVID-19, dolor musculoesquelético, aumento de la bilirrubina en sangre y dolor abdominal.

Se produjeron reacciones adversas graves en el 27 por ciento de los pacientes que recibieron este ADC en combinación con pertuzumab. Las reacciones adversas graves en más del 1 por ciento de los pacientes que recibieron este ADC en combinación con pertuzumab fueron diarrea, neumonía, neutropenia febril, hipopotasemia, vómitos, EPI, embolia pulmonar y sepsis. Se produjeron muertes por reacciones adversas en el 3,4 por ciento de los pacientes.

"Desde su aprobación inicial hace seis años, este anticuerpo conjugado ha transformado el tratamiento del cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Con esta aprobación como tratamiento de primera línea en el contexto metastásico, vuelve a ofrecer mejoras significativas en la supervivencia libre de progresión y tiene el potencial de cambiar la práctica clínica cuando se utiliza en combinación con pertuzumab", ha señala Ken Keller, director de Oncología y presidente y director ejecutivo de Daiichi Sankyo.