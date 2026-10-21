La 8 edición de 'Cuestión de Ciencia' incorpora nuevos retos para despertar vocaciones científicas

Cartel de la 8 edición de la iniciativa de Bayer en colaboración con Big Van Ciencia 'Cuestión de Ciencia, ¿te atreves a desafiar el futuro' - BAYER

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de la iniciativa de Bayer en colaboración con Big Van Ciencia 'Cuestión de Ciencia, ¿te atreves a desafiar el futuro' ha incorporado nuevos retos en salud, alimentación, sostenibilidad e innovación para despertar vocaciones científicas entre los jóvenes.

En un comunicado, Bayer ha destacado que el proyecto busca reforzar la apuesta por una divulgación "rigurosa y accesible" que contribuya a fomentar el pensamiento crítico y combatir la desinformación.

La nueva edición quiere consolidar su "evolución como plataforma educativa y de divulgación" y conectar el conocimiento científico con los lenguajes, intereses y canales de las nuevas generaciones, después de una 7 edición marcada por la evolución hacia el audiovisual y la participación en redes sociales.

Por ello, se incorporan 4 nuevos retos temáticos vinculados a áreas estratégicas de Bayer: innovación con perspectiva de género en el ámbito de la salud, con el foco en el ictus y la menopausia; autocuidado y deporte; y biodiversidad y cambio climático.

A través de estos ejes, los estudiantes trabajarán contenidos "con desafíos reales y con impacto directo en la sociedad".

VOCACIÓN EDUCATIVA Y DIVULGATIVA

El ceo de Bayer Iberia, Jordi Sánchez, ha subrayado la vocación educativa y divulgativa de la iniciativa, y que apoyar la educación es una "inversión esencial para afrontar los grandes retos del presente y construir el futuro".

"Es fundamental fomentar el talento científico y despertar vocaciones STEM entre los jóvenes, asegurando así una nueva generación preparada para desarrollar las soluciones que la sociedad necesitará en el futuro", ha añadido Sánchez.

La experiencia combinará contacto directo con los centros y acompañamiento virtual, y, a lo largo de sus 8 ediciones, el programa ha llegado presencialmente a más de 100 centros educativos, una labor que se mantiene con el apoyo de Big Van Ciencia.

EXPERCIENCIA PRESENCIAL Y RECURSOS DIGITALES

La directora y cofundadora de Big Van Ciencia, Helena González-Burón, ha explicado que es "fundamental" acompañar a los centros durante todo el proceso para que el alumnado gane confianza, aprenda a transformar conceptos complejos en historias comprensibles y formen parte de la conversación científica.

"La combinación de experiencias presenciales y recursos digitales nos permite estar más cerca de cada comunidad educativa y, al mismo tiempo, ampliar el alcance de sus ideas", ha asegurado González-Burón.

A partir de este trabajo en las aulas, el entorno digital permitirá amplificar los contenidos finalistas mediante piezas audiovisuales adaptadas a redes sociales y medios.

PREMIOS

El centro o equipo ganador podrá visitar un centro Bayer cercano (en un radio máximo de 100 kilómetros) o, cuando no sea posible, participar en una sesión virtual con profesionales de la compañía, y, además, el centro educativo recibirá 1.500 euros en material informático o científico.

La experiencia se completará con un viaje a Madrid, visitas a instituciones científicas "de referencia", formación en comunicación y participación en el evento institucional de cierre.

Finalmente, el monólogo ganador contará con una grabación profesional y difusión en redes sociales y medios para "ampliar la visibilidad del talento y las ideas del alumnado".