Dräger y B. Braun amplían su colaboración para "acelerar la transformación digital" en cuidados intensivos - DRÄGER/B. BRAUN

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las compañías de tecnología sanitaria Dräger y B. Braun han anunciado la ampliación de su colaboración "estratégica" para "dar forma a la próxima era de los cuidados intensivos conectados", y es que buscan "acelerar la transformación digital" en este ámbito.

Este trabajo compartido se produce, según han explicado ambas entidades, "a medida que los hospitales afrontan una creciente complejidad clínica y presión operativa, y avanzan hacia una visión clara del futuro de la asistencia sanitaria". Por ello, este acuerdo parte "de iniciativas de interoperabilidad ya consolidadas, como la 'UCI Silenciosa'", han explicado.

Ahora, este convenio "establece una ambición clara: crear un ecosistema conectado y clínicamente fiable que permita ofrecer una mejor atención y flujos de trabajo más eficientes", han explicado, para añadir que "en el centro de esta colaboración se encuentra un compromiso compartido con la interoperabilidad basada en estándares". "Aprovechando el estándar IEEE/ISO 11073 de conectividad de dispositivos orientada a servicios (SDC), reconocido internacionalmente", aspiran a "hacer posible una comunicación segura y en tiempo real entre dispositivos en cuidados intensivos -desde adultos hasta neonatos- y entornos perioperatorios", han señalado.

En este sentido, han indicado que "este enfoque sienta las bases para una integración perfecta de las tecnologías médicas, desde la monitorización de pacientes, la ventilación y la anestesia hasta la terapia de infusión". "Al mismo tiempo, permite desbloquear datos entre sistemas sin impactar sobre los sistemas internos hospitalarios", han explicado.

"Nuestra ambición compartida es clara", siendo esta la de "construir un ecosistema clínicamente fiable para la atención aguda conectada", ha declarado el miembro del Consejo de Administración de la División Médica de Dräger, Toni Schrofner, quien ha agregado que SDC "proporciona el estándar y las herramientas técnicas". "Esta colaboración permite combinar la experiencia clínica y la capacidad técnica para convertir la interoperabilidad de los dispositivos médicos en un verdadero avance terapéutico", ha asegurado.

LA CONECTIVIDAD ES UNA NECESIDAD CLÍNICA

Por su parte, el miembro del Consejo de Administración de B. Braun SE, Markus Strotmann, ha manifestado que "la conectividad ya no es un tema de tecnologías de la información (TI), es una necesidad clínica". "Al combinar nuestras fortalezas, estamos transformando la terapia de infusión de una función independiente a convertirse en una parte integral de un entorno asistencial de cuidados conectados", ha reafirmado.

"Nuestro enfoque no se centra únicamente en la tecnología, sino en ofrecer mejoras tangibles para los pacientes, los profesionales sanitarios y el funcionamiento de los hospitales", ha incidido, para afirmar también que se pasa "de soluciones aisladas a sistemas integrados que permiten tomar mejores decisiones y prestar una atención más eficiente". "Somos un verdadero socio para nuestros clientes y establecemos nuevos estándares en la atención médica a través de la innovación", ha resumido.

Al respecto, desde ambas entidades han informado de que este ecosistema "está diseñado para favorecer la integración y la visualización con sistemas de terceros, lo que garantiza que los hospitales mantengan flexibilidad en su estrategia tecnológica y de compra". Al mismo tiempo, desarrollarán conjuntamente "innovaciones seleccionadas que aprovechen todo el potencial de una profunda integración, especialmente en el control de la terapia y el soporte avanzado a la toma de decisiones", han apuntado.

Por último, y destacando que con 'UCI Silenciosa', se reducen "las alarmas acústicas innecesarias junto a la cama del paciente" y se garantiza "un flujo de información fiable al personal clínico", han expuesto que "la siguiente fase de la colaboración amplía estos principios más allá de la gestión de alarmas, a casos de uso clínico más amplios en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la atención perioperatoria, con el objetivo de conectar los procesos de extremo a extremo y poner a disposición de los profesionales sanitarios los datos relevantes allí donde se necesitan".