Empresas.- DKV incorpora 'memodio vida': previene la demencia con ejercicios cognitivos

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

DKV ha incorporado la app 'memodio vida' a su cartera de servicios para prevenir la demencia y promover un envejecimiento saludable mediante ejercicios cognitivos diseñados para fortalecer la memoria y la concentración, además de implementar pautas personalizadas de actividad física y nutrición centradas en la educación sanitaria.

Estos ejercicios se centran en la prevención del deterioro cognitivo y la demencia mediante "un abordaje integral", e incluyen herramientas dedicadas al bienestar emocional, y orientadas a fomentar el equilibrio psicológico y la participación social del usuario. De esta forma, se potencia la capacidad de la experiencia digital de la compañía para promover hábitos de vida saludables y prevenir problemas de salud en el futuro.

Esta herramienta adapta automáticamente la dificultad de sus dinámicas al nivel de cada usuario e incorpora elementos de gamificación para asegurar la adherencia al programa y facilitar el cambio de hábitos de "forma amena y efectiva".

Esta aplicación resultó ganadora en la segunda edición de los Desafíos DKV, convocatoria de innovación abierta en salud digital para la identificación y captación de ideas innovadoras para los retos del envejecimiento.

MÁS DE 6.000 CLIENTES

Esta solución se enmarca dentro de la estrategia de salud digital de la compañía, cuya puerta principal es la app 'Quiero cuidarme Más'. Actualmente, el 56 por ciento de las personas aseguradas en la compañía ya están registradas en sus activos digitales y más de 6.000 clientes completaron planes de prevención a través de la aplicación durante el último año. La app fue creada por médicos y expertos y cuenta con la certificación de producto sanitario digital clase I en la Unión Europea.

En póliza, el Plan de Longevidad Saludable está disponible para clientes de un segmento específico de la compañía. Para acceder a él, las personas de entre 55 y 75 años deben realizar primero una evaluación con el coach de salud en la app 'Quiero cuidarme Más'. En este sentido, el profesional valorará el cumplimiento de criterios clínicos relacionados con factores de riesgo modificables, como la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso u obesidad, el colesterol LDL elevado o el tabaquismo.

Este programa ofrece una cobertura de hasta 5 meses de acceso, con una duración mínima recomendada de 2 meses para lograr una consolidación real de los hábitos saludables.

Con este lanzamiento, DKV consolida su propuesta de valor basada en un ecosistema tecnológico que complementa la atención presencial, ofreciendo "herramientas de alto impacto clínico que sitúan la prevención en el centro del cuidado de la salud".