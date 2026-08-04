Archivo - Pasta integral - OLHA_AFANASIEVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dia ha incorporado el sello de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) a sus variedades de espagueti y pluma integrales de marca propia Dia Al Diante, que se convierten en los primeros productos de marca propia de un supermercado en obtener este aval, con el objetivo de acercar la alimentación saludable a más hogares, según ha informado la compañía.

En concreto, las dos referencias, elaboradas con sémola integral de trigo duro y con un alto contenido en fibra, cuentan con el respaldo de la SENC, que reconoce su calidad nutricional. La iniciativa se enmarca en el programa 'Comer mejor cada día', con el que la cadena busca facilitar el acceso a productos de calidad, asequibles y alineados con una alimentación equilibrada.

La directora de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Dia, Pilar Hermida, ha destacado que este reconocimiento refuerza el compromiso de la compañía por seguir mejorando el perfil nutricional de su marca propia y contribuir a derribar "el mito de que comer sano es complicado o caro".

Por su parte, el presidente de la SENC, Javier Aranceta, ha señalado que iniciativas como esta contribuyen a que las opciones más saludables sean también las más fáciles de elegir y ha valorado la apuesta de Dia por poner en valor productos básicos y de consumo frecuente como la pasta integral.

Con esta colaboración, Dia refuerza su estrategia de ofrecer una marca propia que combine calidad, accesibilidad y respaldo experto en productos básicos de la cesta de la compra. Además, la compañía ha incorporado nuevas recetas elaboradas con estas referencias en su plataforma 'Comer mejor cada día' para fomentar hábitos de alimentación equilibrada.

La iniciativa se enmarca en 'Comer mejor cada día', el programa de Dia orientado a promover hábitos de alimentación equilibrada desde una visión práctica y accesible. Para la compañía, comer mejor empieza con las pequeñas decisiones del día a día: planificar la compra, elegir productos de calidad, cocinar en casa y contar con opciones equilibradas en alimentos básicos de la cesta.