Empresas.- Daiichi Sankyo presenta resultados positivos de ácido bempedoico para el control del colesterol LDL

Archivo - Imagen de recurso colesterol. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Daiichi Sankyo ha presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Ateroesclerosis (EAS 2026) nuevos resultados positivos de ácido bempedoico que respaldan el beneficio que aporta esta terapia en el control del colesterol LDL (c-LDL), tras lograr triplicar el porcentaje de pacientes que alcanzan los objetivos de c-LDL.

Los datos presentados provienen de un análisis en vida real a ocho semanas de tratamiento de los pacientes españoles participantes en el estudio 'Milos'. En concreto, incluyen resultados de 730 personas con hipercolesterolemia o dislipemia mixta, con una edad media de 64,1 años.

Entre los participantes, el 73,6 por ciento recibía tratamiento para prevención secundaria; el 89,7 por ciento fue clasificado como paciente con riesgo cardiovascular alto (19,6%) o muy alto (70,1%); y el 88,6 por ciento recibió el fármaco en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes (LLT), principalmente con estatinas y ezetimiba.

Los resultados muestran que la proporción de pacientes que alcanzó el objetivo de colesterol LDL aumentó del 10,7 por ciento antes del inicio del tratamiento con el fármaco, o su combinación a dosis fija, al 39,5 por ciento a las ocho semanas de seguimiento. Las mejoras se observaron en todas las categorías de riesgo cardiovascular, pasando del 43,4 al 67,9 por ciento en pacientes con riesgo bajo/moderado; del 17,4 al 41,3 por ciento en aquellos con riesgo alto; y del 3,2 al 34,1 por ciento en quienes tenían un riesgo muy alto, multiplicando por 10 su nivel de control del c-LDL.

Antes del inicio del tratamiento, el c-LDL medio de la cohorte estudiada se situaba en 97.3 mg/dL. Tras ocho semanas de administración de la terapia, el estudio evidenció una reducción relativa media del 18 por ciento, que se tradujo en unos niveles medios de c-LDL de 72.5mg/dL. Esta disminución se observó en todas las categorías de riesgo cardiovascular, siendo de un 23,8 por ciento en pacientes con riesgo moderado, de un 24 por ciento en aquellos con riesgo alto y de un 16 por ciento en el grupo de riesgo muy alto.

"El colesterol se considera actualmente, más que un factor de riesgo, la causa de la enfermedad vascular arteriosclerótica, por ello, su control hacia los objetivos marcados por la evidencia actual debe ser nuestro principal objetivo en la práctica clínica", ha afirmado el jefe de Cardiología del Hospital Vithas Xanit Internacional, investigador y coordinador principal del estudio, Juan José Gómez Doblas.

El jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, José Luis Hernández, ha destacado el valor de los estudios de vida real, ya que "permiten conocer cómo funcionan estos tratamientos en pacientes atendidos en la práctica clínica cotidiana, que suelen ser de mayor edad, con más comorbilidades y tratamientos concomitantes", lo que ofrece "evidencia complementaria a la de los ensayos clínicos" y ayuda "a orientar la toma de decisiones terapéuticas".

"El amplio conjunto de datos que hemos presentado en EAS 2026 refleja nuestro compromiso con la salud cardiovascular y reafirman nuestra misión de ofrecer a cada paciente la oportunidad de alcanzar sus objetivos terapéuticos", ha comentado la jefa de especialidades de Daiichi Sankyo en España, Raquel Coca.