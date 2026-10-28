Archivo - Daiichi Sankyo expone más de 30 abstracts de ADC en cáncer de mama, pulmón, ovario, gástrico y tumor agnóstico - LUMINOLA/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Daiichi Sankyo ha presentado más de 30 'abstracts' de sus anticuerpos conjugados (ADC, por sus siglas en inglés) en cáncer de mama, pulmón, ovario, gástrico y tumor agnóstico, entre los que se han incluido cuatro presentaciones de última hora con novedades de su investigación clínica.

"Los datos de nuestro ADC en cáncer de ovario y la sólida innovación científica de nuestra cartera de Oncología reflejan los avances que estamos logrando para impulsar la investigación en distintos tipos de cáncer", ha explicado el responsable global de Investigación y Desarrollo del laboratorio, el doctor John Tsai, quien ha añadido que "Daiichi Sankyo sigue aprovechando su experiencia científica y tecnológica para transformar la ciencia en nuevos medicamentos capaces de cambiar los estándares de tratamiento".

De esta manera se ha expresado durante la reciente celebración en Madrid del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), en el que se han expuesto los nuevos datos de seis estudios que muestran los avances hacia el establecimiento de nuevos estándares de tratamiento para las personas con cáncer de mama y de pulmón.

Así, se han presentado los ensayos en Fase 3 'DESTINY-Breast05', 'DESTINY-Breast06', 'DESTINY-Breast09', 'DESTINY-Breast11' y 'DESTINY-Lung04', que evalúan trastuzumab deruxtecán, su ADC a HER2. Junto a ello, se ha detallado el estudio en Fase 3 'TROPION-Breast02', de datopotamab deruxtecán, ADC anti TROP2; además de un análisis actualizado, que incluye datos sobre supervivencia libre de progresión (SLP) y duración de la respuesta, del estudio en Fase 2/3 'REJOICE-Ovarian01', que evalúa raludotatug deruxtecán (DXd) en pacientes de cáncer de ovario resistente al platino.

Por otra parte, se ha realizado una presentación oral para compartir los resultados preliminares del estudio en Fase 1b/2 'REJOICE-Ovarian02', que evalúa el ADC en combinación con bevacizumab en pacientes de cáncer de ovario resistente al platino; y otra con actualizaciones que ponen de relieve el impacto de los ADC DXd en pacientes de metástasis cerebrales, como el estudio en Fase 3 'DESTINY-Breast09', que evalúa el ADC anti-HER2 en combinación con pertuzumab como tratamiento de primera línea en personas con cáncer de mama metastásico HER2 positivo, y el estudio en Fase 3 'TROPION-Breast02', que estudia el ADC anti-TROP2 como tratamiento de primera línea en pacientes de cáncer de mama triple negativo localmente recurrente e inoperable o metastásico para quienes la inmunoterapia no es una opción.

OTROS DATOS

También se han pormenorizado los resultados finales de supervivencia global (SG) del estudio en Fase 2 'TUXEDO-3', que evalúa patritumab deruxtecán (el ADC anti- HER3) en pacientes de metástasis cerebrales activas por cáncer de mama metastásico, cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado o enfermedad leptomeníngea originada en cualquier tumor sólido; y los resultados finales del estudio en Fase 2 'TALENT', que evalúa el ADC anti-HER2 en monoterapia, en combinación con anastrozol o de forma secuencial con quimioterapia como tratamiento neoadyuvante en pacientes de cáncer de mama en estadio temprano, con receptores hormonales positivos (RH+) y HER2-low.

Otras presentaciones realizadas han sido, en CPNM, el estudio en Fase 2 'NeoCOAST-2', con resultados de supervivencia libre de eventos (SLE) y datos sobre la asociación entre la eliminación del ADN tumoral circulante y los resultados clínicos en pacientes de CPNM en estadio temprano resecable tratados con una combinación del ADC dirigido a TROP2, durvalumab y quimioterapia. A ello se ha unido un análisis retrospectivo del estudio en Fase 3 'TROPION-Lung01', que evalúa los mecanismos de insensibilidad a la carga citotóxica del ADC en subgrupos de pacientes de CPNM avanzado.

Los resultados actualizados del estudio en Fase 2 'EPOC2003', que evalúa quimioterapia neoadyuvante en combinación con el ADC dirigido a HER2 en pacientes de cáncer gástrico HER2 positivo, también ha tenido protagonismo, como los de 'ESPERANZA', un estudio con comparador externo que evalúa el ADC anti- HER2 frente al estándar de tratamiento en la práctica clínica real en segunda línea o posterior en tumores sólidos HER2 IHC 3+; y el análisis principal del estudio en Fase 2 'HERTHENA-PanTumor01', que analiza el ADC dirigido a HER3 en monoterapia en pacientes de melanoma.

Por último, las presentaciones de pósteres sobre estudios en curso han incluido 'DESTINY-Breast Guide', uno prospectivo e intervencionista que evalúa un tratamiento de primera línea con el ADC anti-HER2 más pertuzumab, seguido de palbociclib, terapia endocrina y doble bloqueo de HER2 (trastuzumab más pertuzumab). También, contempla la reintroducción del ADC tras la progresión durante el tratamiento de mantenimiento con palbociclib, terapia endocrina y trastuzumab más pertuzumab, en pacientes sin tratamiento previo de cáncer de mama HER2 positivo avanzado o metastásico. Además, se ha presentado el estudio en Fase 2 'TROY', que evalúa este ADC en pacientes de cáncer de ovario recurrente cuya enfermedad ha progresado tras un tratamiento previo con inhibidores de PARP.