Empresas.- CSL anuncia la llegada a España de 'Filspari' para tratar la nefropatía por IgA

Imagen de la presentación. - CSL

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía CSL ha anunciado la obtención de precio y reembolso en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de 'Filspari' (esparsentán), único antagonista dual de los receptores de endotelina y angiotensina que representa la primera terapia no inmunosupresora aprobada específicamente para el tratamiento de nefropatía por IgA (NIgA) en Europa.

Según destaca CSL, su aprobación viene avalada por ralentizar significativamente el deterioro de la función renal durante dos años en comparación con el tratamiento estándar.

"Esparsertán reduce de una forma rápida y significativa la proteinuria, que es el principal marcador pronóstico en NIgA, por lo que este efecto tiene un impacto clínico directo. El tratamiento con esparsertán retrasa la entrada en diálisis, por lo que es capaz de modificar la historia natural de la enfermedad", ha señalado María Ángeles Goicoechea, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La nefropatía IgA es la glomerulopatía primaria más frecuente que afecta a cerca de 16.000 personas en España. Se considera una enfermedad rara debido a su baja frecuencia relativa, pero los especialistas subrayan que tiene un impacto significativo al afectar principalmente a personas jóvenes entre la segunda y tercera década de la vida (esto es, menores de 40 años) con un alto riesgo de progresión a lo largo de la vida.

Por su parte, Antolina Rodríguez, adjunta del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos, ha explicado que la nefropatía IgA es una enfermedad renal que pertenece al grupo de las llamadas glomerulopatías primarias o autoinmunes. "Estas son enfermedades raras, en las que se produce un daño renal porque el sistema inmune, diseñado para defendernos de las agresiones externas, presenta una desregulación que agrede nuestro propio tejido renal", ha añadido.

"En el caso de la nefropatía IgA se genera una inmunoglobulina A (IgA) aberrante que se reconoce como extraña, lo que estimula la producción de autoanticuerpos frente a esa IgA (AAc) y a la posterior formación de inmunocomplejos (IgA-AAc) que acaban depositándose en el riñón, generando inflamación y daño renal crónico (que se manifiesta con pérdida de proteínas y sangre por orina-proteinuria y hematuria e insuficiencia renal progresiva)", ha detallado Rodríguez.

"La decisión del Gobierno de España de aprobar la financiación de Filspari subraya el valor de nuestros datos clínicos, la dedicación de nuestros equipos y nuestro compromiso continuo de cumplir nuestra promesa con este grupo de pacientes", ha indicado José Aznar, director médico de CSL Iberia, quien ha recordado que "la nefropatía IgA es la glomerulopatía primaria más frecuente no solo en España sino a nivel mundial".

CAMBIO EN EL ABORDAJE DE LA NIgA

En este contexto, Goicoechea ha subrayado que, hasta ahora, el manejo de la NIga se ha basado en medidas de soporte, como el control de la proteinuria con bloqueantes del SRAA, manejo de la hipertensión, reducción de sal, control de peso y de factores de riesgo cardiovascular. En casos seleccionados se han utilizado corticoides o inmunopresores, pero con eficacia limitada y un perfil de efectos adversos significativos. "En resumen, no existía un tratamiento dirigido a la fisiopatología de la enfermedad", ha agregado.

Apoyada en los datos de los ensayos clínicos, la experta apunta la importancia que supone esparsentán: "Retrasar la progresión de la NIgA no es solo un objetivo clínico, es evitar o posponer la necesidad de diálisis o trasplante, dos terapias costosas, complejas y con un impacto profundo en la calidad de vida".

Así, ha agregado que "cada año adicional sin necesidad de terapia renal sustitutiva significa: menos hospitalizaciones; una menor carga emocional y laboral para el paciente; reducción del gasto sanitario; una mayor autonomía y calidad de vida". Y es que, ha resaltado que "en una enfermedad que afecta a adultos jóvenes, preservar la función renal es preservar décadas de vida activa".

Tras ello, la especialista ha indicado que esparsentán tiene un mecanismo de acción "dual y único", ya que combina en una sola molécula el antagonismo del receptor de endotelina tipo A (ETA) y el bloqueo del receptor de angiotensina II tipo 1 (AT1): "Esta doble acción reduce la presión intraglomerular, la inflamación y la fibrosis, tres procesos clave en la progresión de la NigA".

Además, el fármaco se administra por via oral, una vez al día, lo que, según Goicoechea, facilita la adherencia y la integración en la vida cotidiana del paciente. "En España será prescrito exclusivamente por especialistas en nefrología, dado que requiere monitorización estrecha de la función renal, la proteinuria y parámetros de seguridad", ha señalado la experta, que ha añadido que su dispensación se realizará a través de farmacia hospitalaria, "como corresponde a los medicamentos innovadores de uso especializado.