Empresas.- Cruz Roja Española y Cinfa amplían su alianza en apoyo a personas que cuidan de sus familiares

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española y la compañía farmacéutica Cinfa han anunciado la ampliación de su alianza en apoyo a las personas que cuidan de sus familiares, ya que el programa 'Atención a Personas Cuidadoras', en el que han participado 2.300 personas en Navarra, Toledo, Tarragona y La Rioja en los dos últimos años, se desplegará también en Gran Canaria en 2026.

Estas organizaciones han destacado que llevan una década colaborando en una sociedad cada vez más envejecida y con una necesidad creciente de cuidados. Ante ello, comparten el propósito de visibilizar, reconocer y ofrecer un apoyo integral que mejore la experiencia de cuidado y la calidad de vida de las personas que asumen este rol.

En este contexto, el 'I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados' ha evidenciado que el 59,6 por ciento de las personas cuidadoras afirma sentir cansancio o agotamiento físico y/o emocional al asumir este rol, y el 30,8 por ciento duda de si estará cuidando bien a su familiar, lo que pone de relieve la necesidad de apoyar y acompañar a este colectivo.

Por ello, personal técnico de Cruz Roja y personas voluntarias están llevando a cabo actividades presenciales dirigidas a ofrecer acompañamiento y formación en el cuidado y a fomentar el autocuidado, tales como talleres formativos, asesoramiento personalizado, espacios de respiro y grupos de apoyo.

IMPACTO PROFUNDO EN LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL

"La realidad del cuidado impacta profundamente en la salud física y emocional de quienes cuidan, especialmente en personas cuidadoras de edad avanzada, que tienen dificultades para pedir ayuda, escasas oportunidades de socialización y elevados niveles de soledad", ha explicado la presidenta de Cruz Roja Española, Mar Pageo, que considera que "esta alianza con Cinfa es clave para generar mayores redes de apoyo y mejores cuidados en la sociedad española".

El presidente de este laboratorio, Enrique Ordieres, ha sostenido, por su parte, que "una sociedad que cuida debe ser también una sociedad que garantiza el bienestar de las personas cuidadoras". "Ante el cambio demográfico y la creciente longevidad de la población, acompañar, reconocer y formar a quienes cuidan en el entorno familiar es el compromiso que une a Cinfa y Cruz Roja para que el cuidado se realice con recursos y acompañamiento", ha subrayado.

También, estas entidades impulsan 'Multicanal SerCuidadorA', un espacio digital de Cruz Roja que da acceso a diversos canales de información y servicio para las personas cuidadoras no profesionales de España. Con él, solo en 2025, se alcanzó a más de 68.000 usuarios a través del teléfono de atención gratuita 900 365 100, con atención de lunes a viernes de 9 a 22 horas, por WhatsApp (678 480 951), las web sercuidador.com/.es/.org y www.sercuidadora.com/.es/.org) y el correo sercuidadora@cruzroja.es, además de los perfiles en redes sociales.

"Disponer de una plataforma especializada en cuidados familiares es fundamental para reconocer, apoyar y fortalecer la labor de las personas cuidadoras", ha manifestado Pageo, que ha concluido afirmando que 'Multicanal SerCuidadorA' "se perfila como una herramienta clave al ofrecer información rigurosa, orientación práctica y recursos accesibles que acompañan a las familias en las distintas etapas del cuidado, contribuyendo a mejorar su calidad de vida".