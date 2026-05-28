La Comisión de Sanidad del Congreso visita Cofares - COFARES

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados han visitado junto al presidente de Cofares, Eduardo Pastor, y al director general, Rubén Orquín, dos infraestructuras críticas de Cofares como son Farmavenix y Welnia, y han tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo gestiona Cofares una gran reserva de medicamentos y productos de salud.

Por parte del Congreso de los Diputados han asistido: Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular; María Sáinz, secretaria primera de la Mesa de la Comisión de Sanidad y portavoz adjunta del PSOE; y David García, portavoz de Sanidad de VOX -todos ellos también miembros de la Subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado Español-; así como Pedro Casado, asesor de salud de VOX.

Esta visita a Farmavenix da continuidad a la jornada celebrada el pasado enero de 2026 en el Congreso de los Diputados, donde se presentó el informe 'Autonomía estratégica en Salud. Prioridad para España y la UE', elaborado por Cofares, en colaboración con la Fundación de la Universidad de Alcalá y Moderna.

Durante la sesión parlamentaria se puso de manifiesto la necesidad de avanzar en materia de autonomía estratégica en España, con la sanidad como pilar de la defensa nacional, y reducir la dependencia de mercados exteriores.

"Es una gran satisfacción recibir en nuestras instalaciones a representantes políticos clave en materia de Sanidad y dialogar con ellos sobre una cuestión prioritaria a nivel nacional, como es disponer de una reserva estratégica de medicamentos. Porque, en un contexto tan convulso como el actual, marcado por las crecientes tensiones en las cadenas de suministro globales, es imprescindible que España avance hacia una autonomía estratégica en salud", ha señalado Eduardo Pastor.

La visita institucional ha comenzado en las instalaciones de Cofares en Marchamalo (Guadalajara). Concretamente, en su operador logístico Farmavenix -único de nuestro país especializado en el sector salud-, e infraestructura clave del ecosistema sanitario de Cofares al tratarse de su "pulmón" logístico.

Durante el acto, los representantes políticos han podido comprobar el funcionamiento de Cofares, así como su rol esencial a la hora de gestionar y custodiar grandes stocks de medicamentos y productos de salud para su posterior envío a las oficinas de farmacia, así como hospitales y centros de salud.

"Somos la única distribuidora farmacéutica implantada en todo el territorio nacional, lo que nos permite cubrir las demandas de la población a través de la red capilar de farmacias comunitarias. En este sentido, contamos con unas existencias de medicamentos y productos de salud, valoradas en más de 529 millones de euros, que se convierten en un verdadero stock de seguridad al servicio de la salud pública", ha matizado el presidente de Cofares.

Para hacer frente a eventuales crisis futuras, tan importante es disponer de una reserva de medicamentos críticos como saber gestionarla adecuadamente. "Gestionar tal volumen de medicamentos es altamente complejo. No solo se trata de tener stock suficiente, sino también de saber qué almacenar, dónde y en qué cantidades; conocer en tiempo real el consumo, la disponibilidad y los patrones de demanda; hacer seguimiento de los lotes, sus caducidades y ubicación; o saber rotar stocks. Y todo ello garantizando la mayor seguridad y calidad de los productos", ha afirmado Eduardo Pastor.

En este sentido, para garantizar la continuidad del suministro y proteger la salud de la población, Cofares también aboga por establecer fórmulas de colaboración público-privada que sean estables en el tiempo y no se limiten a la gestión de una crisis concreta.

VISITA AL "CEREBRO" DEL ECOSISTEMA DE COFARES

La segunda parte de la visita ha tenido lugar en Welnia, la sede central de Cofares en Madrid, en la que se encuentra el "cerebro" de Cofares: su Torre de Control, que constituye un verdadero ejemplo de tecnología al servicio de la salud pública.

Así, los representantes políticos del ámbito sanitario también han conocido el funcionamiento de esta plataforma tecnológica pionera en el sector. "Nuestra Torre de Control nos permite gestionar y monitorizar de forma eficiente y segura los medicamentos y productos de salud en tiempo real en todo el territorio nacional, con información actualizada cada 30 segundos", ha señalado Eduardo Pastor.

En este sentido, Cofares ha realizado una importante apuesta por la digitalización y el uso de la inteligencia artificial, creando una organización orientada hacia la cultura basada en el dato. Algo que también se refleja en la alta dotación tecnológica de todos los almacenes para monitorizar y analizar en tiempo real la situación de 442,2 millones de unidades de medicamentos y productos de salud.