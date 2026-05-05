Cofares traslada al PP la relevancia de que España tenga "una reserva estratégica" de fármacos "esenciales" - COFARES

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la cooperativa de distribución farmacéutica Cofares, Eduardo Pastor, se ha reunido con la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Elvira Velasco, a las que ha trasladado la importancia de que España cuente con "una reserva estratégica de medicamentos y productos de salud esenciales".

Esta medida es "crucial" para "anticipar riesgos sin depender de mercados exteriores", ha indicado en este encuentro celebrado en Madrid, en la sede central de esta compañía, en el que ha añadido que el objetivo es "asegurar que los medicamentos esenciales estén disponibles cuando se necesitan, especialmente en situaciones de crisis".

A juicio de Pastor, "tan importante es disponer de una reserva estratégica de medicamentos, como saber gestionarla adecuadamente". "Somos la única distribuidora implantada a nivel nacional, lo que supone una importante fortaleza estructural", ha indicado, para añadir que "no solo se trata de contar con un 'stock' suficiente para cubrir las demandas de la población en todo momento, sino de saber definir qué es preciso almacenar, dónde y en qué cantidades".

Así, se debe "conocer en tiempo real el consumo, la disponibilidad y los patrones de demanda; hacer seguimiento de los lotes, de sus caducidades y su ubicación; saber rotar 'stocks', etc.", ha continuado, al tiempo que ha explicado que todo ello debe ejecutarse "asegurando, además, la trazabilidad de los medicamentos y productos de salud, con el fin de garantizar su autenticidad, seguridad y calidad".

En este contexto, desde Cofares se ha expuesto que la necesidad de una reserva estratégica es algo en lo que lleva incidiendo desde que concluyó la pandemia de la Covid-19. Por ello, a comienzos de este año, presentó, en la Cámara Baja, el informe 'Autonomía estratégica en Salud. Prioridad para España y la Unión Europea (UE)', en colaboración con la Fundación de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y la compañía biotecnológica Moderna.

Este documento "defiende la necesidad de reducir la dependencia de mercados exteriores, lograr una coordinación efectiva a todos los niveles -europeo, nacional y autonómico- y establecer modelos de colaboración público-privada que sean estables en el tiempo", han recordado desde esta cooperativa. Al respecto, Fúnez ha defendido que las Administraciones públicas "deben colaborar con el sector privado para garantizar el abastecimiento de los medicamentos y, con ello, la salud de todos los españoles".

LOS 'POPULARES' ABOGAN POR UN SUMINISTRO EFICIENTE

"Cofares es un ejemplo de que cuando el sector privado y la profesión farmacéutica se organizan bien, el resultado beneficia a todos", ya que "cuando lo público y lo privado cooperan, el paciente gana", ha apuntado. "Nosotros creemos en la colaboración y en el trabajo en equipo para que los medicamentos y los nuevos tratamientos lleguen con la celeridad necesaria y, con ello, consigamos un suministro eficiente para un Sistema Nacional de Salud (SNS) mejor", ha afirmado.

Por otro lado, Pastor ha puesto de relieve que la cooperativa que lidera "lleva años apostando por el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y todo tipo de tecnologías punteras" que han permitido digitalizar su red de almacenes, "la mayor del país". "Todo esto se gobierna desde nuestra Torre de Control, que nos permite gestionar y monitorizar de forma eficiente y segura los medicamentos y productos de salud", ha subrayado.

Por último, ha señalado que esta "es un claro ejemplo de tecnología al servicio de la salud pública y de la innovación de la cooperativa". La misma inició su estrategia de IA en 2018, mientras que esta Torre procesa en tiempo real más de 5.800 'terabytes' de datos al mes y supervisa más de 3.500 procesos diarios.