Empresas-Cofares destaca el plan desplegado hace un año en Valencia para asegurar el suministro de fármacos tras la dana

Cofares destaca el plan desplegado hace un año en Valencia para asegurar el suministro de fármacos tras la dana

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cofares y de su Fundación, Eduardo Pastor, ha destacado el plan de contingencia "sin precedentes" desplegado hace un año en la Comunidad Valenciana para asegurar el suministro de medicamentos y productos sanitarios tras el paso de la "terrible" dana.

"Hace un año, desplegamos un plan de contingencia sin precedentes para garantizar el suministro seguro de medicamentos y productos de salud a los valencianos a través de las farmacias, incluso en las zonas más afectadas", ha señalado Pastor durante su visita a las instalaciones de Casa Caridad en Valencia, una de las instituciones con las que la fundación de la cooperativa colaboró, junto con Cáritas Valencia.

Durante este periodo, Casa Caridad activó una campaña de emergencia para ayudar a los afectados por las inundaciones, una iniciativa gracias a la cual ha atendido a más de 20.000 personas afectadas y ha recaudado 5,79 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado el 97 por ciento en ayudas directas.

Por su parte, la Fundación Cofares colaboró con Casa Caridad y con Cáritas Valencia realizando aportaciones económicas y donaciones de productos de higiene básica y primeros auxilios para dar apoyo a los ciudadanos de las zonas más afectadas por el temporal.

"Cuando el fin es ayudar, especialmente en situaciones de emergencia como esta, es fundamental sumar esfuerzos junto a entidades como Casa Caridad, que tienen el conocimiento y la experiencia local. Para la Fundación Cofares ha sido un orgullo haber podido colaborar con ellos por la ejemplaridad de su labor", ha añadido Pastor.

Durante su estancia en Valencia, Pastor también ha clausurado las 'XIII Jornadas sobre Tecnología al Servicio de la Salud', organizadas por la Universitat Politècnica de València, donde ha puesto en valor la fortaleza de la farmacia durante la DANA, así como el trabajo realizado por la Cooperativa, que constituye un verdadero ejemplo de innovación al servicio de la salud.

"Haber invertido y desarrollado tecnología desde hace años, junto con nuestra alta capacidad de adaptación a cualquier circunstancia, nos ha permitido dar una respuesta inmediata en momentos críticos", ha incidido.

Tras ello, ha resaltado que el uso de la tecnología y el esfuerzo de todas las personas que colaboraron pudieron mantener operativos sus almacenes en Valencia y Castellón, siendo la "única cooperativa que fue capaz de mantener el 100 por ciento de su actividad en la zona".

Pastor también ha recordado que Cofares tomó diferentes medidas para apoyar a las farmacias socias afectadas y garantizar el acceso seguro a los medicamentos y productos de salud de primera necesidad, tales como la puesta en marcha de una partida extraordinaria de 12 millones de euros dirigida a las farmacias que sufrieron daños materiales.

Asimismo, Cofares reforzó su operativa logística, manteniendo los almacenes en funcionamiento; asegurando la existencia de productos esenciales y críticos; aumentando la flota y el personal; priorizando las rutas esenciales, escoltadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acceder a las zonas más afectadas; y activando incluso sistemas alternativos de comunicación, vía satélite y 5G.