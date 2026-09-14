Clínica Universidad de Navarra, pionera en España en tratar Alzheimer con donanemab, facilitado a 30 pacientes - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Clínica Universidad de Navarra ha informado de que ha sido el primer hospital español en administrar el medicamento donanemab, nuevo tratamiento para el Alzheimer en fases iniciales que ya ha sido facilitado a 30 personas.

Los pacientes "han tolerado bien la medicación" y se ha observado en ellos "incluso menos efectos adversos de los esperados", ha indicado al respecto el neurólogo del centro, el doctor Mario Riverol, quien ha puesto en valor el anticuerpo monoclonal, que actúa sobre las placas de beta-amiloide acumuladas en el cerebro y ha mostrado capacidad para ralentizar la progresión de la enfermedad.

En este sentido, ha expuesto que "los ensayos clínicos han demostrado que el deterioro cognitivo se ralentiza entre un 27 y un 35 por ciento en los primeros 18 meses". Además, "el beneficio sigue aumentando cuanto más tiempo se mantiene el tratamiento", ha puesto de manifiesto.

En concreto, donanemab actúa uniéndose a las placas de beta-amiloide y favoreciendo su eliminación, para lo que el paciente recibe el tratamiento en el hospital cada cuatro semanas y lo mantiene entre 12 y 18 meses, en función de su evolución. No obstante, además de este fármaco, está previsto que en las próximas semanas, la Clínica Universidad de Navarra comience a administrar lecanemab, que es otro anticuerpo monoclonal dirigido contra la beta-amiloide, pero mediante infusiones cada dos semanas y manteniéndose mientras resulte indicado y eficaz.

Ambos intervienen sobre una patología que es neurodegenerativa y la primera causa de demencia, caracterizada por, entre otros procesos, la acumulación anormal de proteínas como la beta-amiloide y la tau en el cerebro. Las manifestaciones más habituales incluyen el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria de forma inicial, y con posterior afectación de la orientación o problemas en el lenguaje, llegando a dificultar las actividades de la vida cotidiana.

CIRCUITO ASISTENCIAL ESPECÍFICO

Ante ello, la administración de los nuevos fármacos requiere un circuito asistencial específico en el hospital para seleccionar a los pacientes candidatos, confirmar el diagnóstico y realizar un seguimiento estrecho durante el tratamiento. De hecho, el centro ya ofrece un programa que incluye las consultas médicas y las pruebas diagnósticas necesarias -como resonancias magnéticas y estudios PET-, junto a la administración del medicamento en el Hospital de Día.

El objetivo es facilitar el acceso a estas nuevas terapias, para lo que se dispone de distintas fórmulas de financiación para que se pueda afrontar el coste del medicamento y de la asistencia necesaria. "Debemos buscar alternativas que permitan que más población afectada se pueda beneficiar de estos fármacos innovadores", ha declarado Riverol en este sentido, y es que ha señalado que "la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha defendido los avances que aportan estos medicamentos para una enfermedad prevalente que en España afecta a 800.000 personas".

Además, la Clínica Universidad de Navarra participa en un proyecto financiado por la Unión Europea (UE), y de cinco años de duración, que aborda la incorporación de la terapias modificadoras de la enfermedad y que pretende mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del Alzheimer mediante el trabajo de más de 30 socios.

La meta es "facilitar el diagnóstico del Alzheimer, mejorar las técnicas de imagen como el PET o la resonancia magnética, desarrollar y validar biomarcadores en sangre y otros fluidos biológicos, e incorporar herramientas digitales de monitorización con el apoyo de la inteligencia artificial (IA)", ha sostenido, por su parte, el director del Servicio de Medicina Nuclear del centro, el doctor Javier Arbizu.

Por último, y tras subrayar que la llegada de los tratamientos plantea nuevos retos para los hospitales debido a la complejidad del diagnóstico y del seguimiento de los pacientes, ha manifestado que se está trabajando con el Servicio de Radiofísica y con diferentes empresas "para implementar secuencias más rápidas mediante IA y reducir el tiempo de las resonancias magnéticas". "También pretendemos avanzar hacia estudios PET de amiloide más rápidos y con menor exposición a radiación", ha concluido.