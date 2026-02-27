Empresas.- Cinfa impulsa una alianza con la AECC para apoyar a las personas cuidadoras de pacientes oncológicos

Cuidado de pacientes oncológicos. - CINFA

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinfa y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han impulsado una alianza para mejorar la calidad de vida de las personas que cuidan de los pacientes oncológicos en el entorno familiar, que se plasmará, inicialmente, en dos grandes proyectos que se sustentan en el modelo de humanización de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Se trata "Cuidando de quien cuida", un programa a nivel nacional que busca mejorar la salud del familiar cuidador, y la creación del "Espacio Abierto - Asociación Española contra el Cáncer", iniciativa que verá la luz en Pamplona en 2027.

El diagnóstico oncológico en un ser querido tiene un impacto directo en la persona cuidadora que, a menudo, permanece invisible, lo que hace que sus necesidades no siempre sean atendidas y que su calidad de vida se vea afectada.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se subraya que los familiares cuidadores pueden experimentar problemas físicos, emocionales y psicosociales que requieren una respuesta específica, lo que refuerza la importancia de impulsar iniciativas que garanticen su acompañamiento y apoyo integral.

En los dos últimos años, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 60.000 familiares cuidadores, principalmente mujeres de entre 45 y 54 años, a los que ha brindado atención psicológica, social y sanitaria.

Para Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa, "acompañar a la Asociación Española Contra el Cáncer conecta de forma genuina con el propósito de nuestra compañía de estar cerca de los pacientes y sus familias desde la escucha, la empatía y la ayuda. De este modo, avanzamos juntos hacia un modelo de cuidados más humano, que integra al paciente y a sus familiares, cuya labor silenciosa y esencial merece ser reconocida y apoyada".

En este contexto, el programa "Cuidando de quien cuida" ofrecerá un ecosistema de servicios profesionales gratuitos para acompañar, proteger y reforzar a quienes ejercen el rol del cuidado familiar de las personas con diagnóstico de cáncer.

El proyecto parte de la valoración integral de la persona cuidadora para identificar sus necesidades emocionales, sociales, informativas o prácticas. Una vez realizada esta valoración, se orienta al familiar cuidador hacia los recursos más adecuados, como la atención social, la atención psicológica y los contenidos informativos (videoblogs, podcast, ebooks y web, talleres online).

Cinfa apoyará también la creación del "Espacio Abierto" de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, a través de un convenio de colaboración específico con la delegación de la entidad en esta comunidad. Este centro, que está actualmente en construcción y se inaugurará en 2027, centralizará todos los servicios gratuitos de apoyo a pacientes y familias en la región.

De esta forma, "Espacio Abierto - Asociación Española Contra el Cáncer" se convertirá en un punto de encuentro de la comunidad, el voluntariado y la investigación, donde se prestarán servicios de atención psicológica, social, ejercicio físico, fisioterapia, nutrición, ayuda a domicilio y alojamiento temporal para familias desplazadas por el tratamiento, entre otros.

"Con esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra busca acoger a las personas cuidadoras y acompañarlas en la vivencia de la enfermedad, creando zonas habilitadas que favorezcan su bienestar y ayuden a mitigar el impacto en su calidad de vida que conlleva el rol de cuidados - explica Silvia Azpilicueta, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra-. Nuestra idea es que este modelo llegue de forma paulatina a otras comunidades españolas y poder ofrecer atención humanizada al mayor número posible de pacientes de cáncer y sus familiares cuidadores".