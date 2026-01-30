Empresas.- Cinfa destina 35.000 euros a diez proyectos sociosanitarios a través de su programa 'Teaming'

Imagen de unos de los proyectos. - CINFA

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía Cinfa ha cerrado la 14ª edición de su programa solidario 'CinfaTeaming' con el apoyo a diez proyectos sociosanitarios, a los que ha destinado un total de 35.000 euros, tras aportar 3.500 euros a cada iniciativa.

Los proyectos, desarrollados en España y en países como Kenia y Angola, están orientados a mejorar la calidad de vida de colectivos en situación de dependencia o vulnerabilidad.

Una de las iniciativas apoyadas en el último semestre de 2025 ha sido el proyecto 'Fortaleciendo aprendizajes', desarrollado por la Asociación Navarra de Autismo (ANA). Se trata de una propuesta centrada en ofrecer apoyos educativos adaptados a niños y niñas con autismo, con el objetivo de favorecer su desarrollo académico, social y emocional.

Otro de los proyectos impulsados ha sido el 'Taller Cuenta Conmigo', promovido por la Asociación D-Espacio. La iniciativa ofrece a jóvenes con discapacidad intelectual un espacio para reforzar sus habilidades comunicativas y relacionales, favoreciendo su autonomía y su participación en la sociedad. El programa se desarrolla a través de sesiones quincenales con actividades grupales, lúdicas y participativas, dirigidas por profesionales de la psicología, la logopedia y la pedagogía.

También se ha impulsado 'Fisioterapia: Apoyo esencial en Enfermedades Raras', desarrollado por GERNA (Grupo de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de Navarra), una entidad que trabaja en el apoyo a pacientes y familias afectadas por este tipo de patologías.

El apoyo de Cinfa ha permitido también colaborar con otros dos proyectos en el ámbito internacional. Así, la solidaridad de Cinfa ha llegado hasta Kenia, garantizando en 2025 la alimentación de los 350 alumnos y alumnas de la escuela MSI gestionada por la Asociación María Salus Infirmorum.

Por último, Cinfa ha colaborado con la ONG navarra 'Y os lo cuento', una entidad que desde hace casi diez años impulsa pequeños proyectos de cooperación internacional orientados a cubrir necesidades básicas como el acceso al agua, la alimentación, la salud o la educación.

Por otra parte, la compañía ha puesto en marcha la 15ª edición de su 'CinfaTeaming' con la apertura del plazo para presentar nuevos proyectos sociales. Desde el 26 de enero hasta el 6 de febrero, las personas de Cinfa que forman parte de la iniciativa pueden proponer causas para recibir las ayudas que se concederán a lo largo de 2026.