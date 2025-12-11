Cinfa apoyará con 5.000 euros los proyectos de un centenar de asociaciones españolas de pacientes - CINFA

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Cinfa ha anunciado el inicio de la quinta edición de la iniciativa 'La voz del paciente', en la que apoyará con 5.000 euros los proyectos de un centenar de asociaciones españolas que mejoren la calidad de vida de pacientes, de personas con discapacidad y de los familiares que les cuidan.

Las asociaciones de pacientes interesadas podrán presentar desde este jueves hasta el 10 de febrero a las 12.00 horas su candidatura tanto en programas de atención física como mental o emocional, en la página web Lavozdelpaciente.cinfa.com.

"Quiero agradecer, un año más, la labor esencial de estas entidades, a quiénes admiramos y quienes nos dan un ejemplo constante", ha afirmado el presidente de Cinfa, Enrique Ordieres, quien ha destacado que el laboratorio realizará una donación total de 500.000 euros en dos años.

Esta dotación se ha duplicado desde la anterior edición, y su nuevo carácter bienal permitirá que esos "proyectos tan necesarios tengan continuidad y beneficien a más personas".

Una vez que los proyectos hayan sido revisados y publicados en la web, en abril comenzará el periodo de votación, obteniendo las aportaciones las cien asociaciones que más votos obtengan.

La cantidad donada por la compañía a través de 'La voz del paciente' desde el comienzo de esta acción ascenderá a más de 1,6 millones de euros, cantidad con la que se han hecho realidad ya 300 proyectos destinados al bienestar de los pacientes, familiares y cuidadores.