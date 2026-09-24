Empresas.-Chiesi reconoce proyectos de calidad asistencial, pacientes y sostenibilidad con 'Becas IMPULSO en Trasplante'

Chiesi reconoce proyectos de calidad asistencial, pacientes y sostenibilidad con 'Becas IMPULSO en Trasplante' - CHIESI

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Chiesi España & Portugal ha seleccionado los ganadores de sus 'Becas IMPULSO en el campo del Trasplante', ayudas que en su cuarta edición han reconocido proyectos sobre calidad asistencial, pacientes y sostenibilidad.

"Estas becas no se centran solo en los resultados clínicos, sino que también premian iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas, la calidad asistencial de nuestras unidades y la sostenibilidad de todo el proceso", ha indicado el presidente de la Sociedad Española de Trasplantes (SET) y miembro del Comité Científico de selección, el doctor Constantino Fondevila.

En este sentido, ha manifestado que "son tres dimensiones clave para avanzar hacia un modelo de trasplante del futuro: innovador, apoyado en las nuevas herramientas digitales, centrado en el paciente y sostenible". De hecho, la meta de las ayudas es conocer y apoyar financieramente iniciativas propuestas por sanitarios del campo de trasplante de órganos sólidos de toda España que puedan significar mejoras de la calidad asistencial de las Unidades de Trasplante, de la calidad de vida de los pacientes trasplantados y en sostenibilidad.

Para ello, las becas premian las mejores iniciativas en cada categoría, que reciben una dotación económica de 15.000 euros en el caso del primer clasificado, 10.000 para el segundo; y 5.000 para el tercero, destinados al desarrollo de los proyectos presentados.

"La continuidad de esta iniciativa refleja la solidez de nuestro compromiso con las personas trasplantadas, una acción que va más allá del desarrollo de soluciones terapéuticas innovadoras y que se materializa en el apoyo a proyectos capaces de generar un impacto real en su calidad de vida", ha declarado, por su parte, la directora de Medical y Technical Affairs de Chiesi España & Portugal, Dolors Querol, quien ha añadido que, además, se refuerza la colaboración con los sanitarios del ámbito del trasplante, "impulsando iniciativas que contribuyen a transformar positivamente la atención a los pacientes".

De este modo, y evaluados según la importancia de la problemática que se pretende mejorar o resolver, el valor del resultado esperado para los pacientes, la originalidad y/o innovación de la propuesta, la viabilidad y el plan de acción propuesto para alcanzar el objetivo, y la posibilidad de replicarse en otras Unidades de Trasplante, las becas se han entregado en las categorías 'Pacientes', 'Profesionales' y 'Entorno'.

PALMARÉS

En la primera, el mejor proyecto ha sido 'Estimulación neuropsicológica en pacientes con trasplante hepático', de la miembro del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, Ainoha Fuensanta Navarro Sánchez; el segundo, 'Transición Compartida: Mentoría entre iguales y acompañamiento para jóvenes trasplantados renales en la transición de pediatría a adultos', de la integrante del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, Joana Sellarès Roig; y el tercero, 'Efecto del trasplante hepático en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares/cuidadores directos', de la representante del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, Ángeles López Garrido.

En el área de 'Profesionales', el primer premio ha sido para 'Consulta multidisciplinar en trasplante renal: un modelo transformador que mejora y humaniza la calidad asistencial', de la miembro del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, Beatriz Rodríguez Cubillo; el segundo para 'Implementación de un protocolo de monitorización hemodinámica precoz mediante Doppler femoral en el postrasplante renal', de la representante del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, Anna Ferri Cortés; el tercero para 'Programa para potenciar el conocimiento del trasplante hepático y su manejo en Atención Primaria', del integrante del coruñés Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), Nicolau Vallejo Senra.

Por último, en la categoría de 'Entorno', el mejor proyecto ha sido 'Programa de gestión responsable de la medicación retirada en farmacia en pacientes trasplantados renales', de la miembro de la Fundació Puigvert de Barcelona, Núria Serra Cabañas.