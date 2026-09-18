Chiesi nombra nuevo CEO a David Khougazian, que asumirá el cargo el 15 de octubre

Archivo - Chiesi. - ALESSANDRO CARRA - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Chiesi ha anunciado este viernes el nombramiento de David Khougazian como nuevo director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés), una designación que se hará efectiva a partir del 15 de octubre y que se produce tras un proceso de selección liderado por el Consejo de Administración de la compañía biofarmacéutica.

Según ha detallado Chiesi en un comunicado, David Khougazian sucederá al CEO interino Jean-Marc Bellemin, quien ha liderado el grupo desde el 15 de mayo y continuará desempeñando su cargo habitual como director financiero (CFO, por sus siglas en inglés).

Khougazian cuenta con una trayectoria internacional de más de 25 años en los sectores globales de la salud y las ciencias de la vida. Recientemente, ha ejercido como socio ejecutivo de Crecimiento y Director de Participación Global en Flagship Pioneering, donde ha desarrollado el crecimiento de compañías del sector salud.

El nuevo CEO ha expresado su ilusión por incorporarse a Chiesi, un grupo sobre el que ha destacado su "base sólida", "experiencia científica" y "firme compromiso con el crecimiento sostenible de generación en generación". Así, ha confiado en seguir fortaleciendo las "capacidades de innovación" del grupo, "avanzar en su cartera de proyectos y alianzas, y generar valor duradero para pacientes, sistemas sanitarios y sociedad".

La presidenta del Grupo Chiesi, Maria Paola Chiesi, ha dado la bienvenida a Khougazian "en un momento de gran impulso para la compañía". Según ha destacado, su liderazgo y experiencia le sitúan en una "posición excepcional" para guiar a Chiesi en su próxima etapa.

"La innovación siempre ha estado en el centro de la misión y la visión a largo plazo de Chiesi. El nombramiento de David refleja nuestra ambición de acelerar este viaje y reforzar la capacidad de Chiesi para innovar en un entorno sanitario que evoluciona más rápido que nunca", ha señalado.