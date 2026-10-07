Chiesi impulsa la 6ª edición de TransplantCare para el intercambio de conocimiento en el ámbito del trasplante

6ª Edición De Transplantcare. - CHIESI

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chiesi España & Portugal organiza la 6ª edición de 'TransplantCare. Un futuro lleno de esperanza', un encuentro científico dirigido a profesionales sanitarios del campo de trasplante.

Durante esta edición se han analizado los principales avances y desafíos que están marcando el presente y el futuro del trasplante de órganos, con especial atención a la innovación terapéutica y las nuevas herramientas de monitorización clínica.

Asimismo, se han abordado otros temas como la aplicación de las terapias CAR-T en el trasplante de órganos sólidos, la optimización de los procesos de donación y preservación de órganos, el uso de biomarcadores y tecnologías emergentes para anticipar el rechazo y mejorar el seguimiento de los pacientes, así como las últimas novedades en trasplante renal, hepático, pulmonar, cardíaco y pancreático. Además, se ha debatido sobre la mejora continua de las unidades de trasplante y la necesidad de seguir impulsando un abordaje cada vez más personalizado, innovador y centrado en el paciente.

El Comité Científico de las jornadas ha sido coordinado por el Dr. Julio Pascual, del Grupo de Investigación en Nefropatías del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12) de Madrid, y la Dra. Marina Berenguer, de la Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.

El Dr. Julio Pascual, del Grupo de Investigación en Nefropatías del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12) de Madrid, señala que "la medicina del trasplante en España afronta el reto de ir más allá de aumentar la actividad y mejorar los resultados a largo plazo, con una atención más personalizada y centrada en el paciente".

"Identificaría cuatro grandes prioridades --prosigue--: mejorar el acceso de los ciudadanos al trasplante, vivan donde vivan, avanzar hacia una medicina de precisión, incorporando biomarcadores y herramientas genéticas que permitan individualizar la inmunosupresión; mejorar la supervivencia y la calidad de vida, abordando las complicaciones y comorbilidades a largo plazo; y aprovechar la inteligencia artificial y la monitorización remota para anticipar complicaciones y optimizar el seguimiento".

TransplantCare puede contribuir a acelerar la transformación, conectando la práctica clínica, la investigación y la innovación, asegura el doctor. "La integración de datos, el desarrollo de nuevas herramientas de monitorización y la mejora de la continuidad asistencial deben facilitar decisiones más ajustadas a cada paciente --continúa--. El futuro dependerá, sobre todo, de nuestra capacidad para trasladar los avances científicos a la práctica clínica. El objetivo último es claro: prolongar la supervivencia del injerto y mejorar la calidad de vida de las personas trasplantadas".

Por su parte, la Dra. Marina Berenguer, de la unidad de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia destaca que "los avances en tecnología, inmunología, virología o en las técnicas quirúrgicas han sido fundamentales para mejorar los resultados del trasplante hepático. Sin embargo, detrás de estos progresos siempre ha existido un elemento esencial: la colaboración multidisciplinar".

A su juicio, "el trasplante es probablemente uno de los mejores ejemplos de medicina en equipo, en el que profesionales con conocimientos y experiencia complementarios trabajan con un objetivo común, algo que queda reflejado perfectamente en esta reunión, donde expertos de diversos ámbitos nos reunimos para colaborar y aprender".

Recuerda que este trabajo en equipo comienza mucho antes de la intervención, desde el médico de Atención Primaria que detecta la enfermedad y facilita una derivación a tiempo, y continúa con la participación coordinada de hepatólogos, cirujanos, anestesistas, intensivistas, especialistas en reanimación, infectólogos, inmunólogos, anatomopatólogos, nefrólogos, cardiólogos, hematólogos y profesionales de bioquímica, microbiología, personal de enfermería y otras muchas disciplinas.

"Cada uno interviene en un momento diferente y desempeña un papel específico, a veces poco visible, pero esencial para que todo el engranaje funcione correctamente --relata--. Precisamente, integrar todas estas perspectivas y conocimientos es lo que permite abordar la creciente complejidad de nuestros pacientes, anticiparnos a las complicaciones y seguir mejorando tanto la supervivencia como la calidad de vida después del trasplante".

El Comité Científico cuenta también con el apoyo de la Dra. María José Pérez, de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital del Mar de Barcelona; el Dr. Ignacio Revuelta, de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Clínic de Barcelona; el Dr. Manuel Rodríguez-Perálvarez, de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba; la Dra. Amparo Solé, de la Unidad de Trasplante Pulmonar y Fibrosis Quística del Hospital Politécnico Universitario La Fe de Valencia; la Dra. Berta Sáez, de la Unidad de Trasplante Pulmonar del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona; la Dra. Marta Farrero, de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital Clínic de Barcelona; la Dra. Sonia Mirabet, de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital de Sant Pau de Barcelona; el Dr. Pedro Ventura Aguiar, de la Unidad de Trasplante Renal y Pancreático del Hospital Clínic de Barcelona; la Dra. Guadalupe Tabernero, de la Unidad de Trasplante Renal y Pancreático del Hospital Universitario de Salamanca; y la Dra. Nuria Lloberas, del Servicio de Nefrología (Farmacología Clínica) del Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona.

Dolors Querol, Directora de Medical y Technical Affairs de Chiesi España & Portugal, concluye que, "con esta nueva edición, seguimos consolidando 'TransplantCare' como un foro de referencia en este ámbito, reafirmando nuestro compromiso con la formación médica y la innovación en el acompañamiento y tratamiento de las personas trasplantadas, impulsando la excelencia clínica para contribuir a mejorar su calidad de vida".