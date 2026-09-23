Empresas.- La CEU UCH entra por primera vez en el Ranking de Shanghái de Odontología como sexta universidad española

La CEU UCH entra por primera vez en el Ranking de Shanghái de Odontología como sexta universidad española. - CEU UCH

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha entrado por primera vez en el Ranking de Shanghái por materias académicas en el área de Odontología y Ciencias Orales, donde se sitúa como la sexta universidad española, la segunda privada del país y la única universidad privada de la Comunitat Valenciana presente en esta clasificación internacional.

El ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026 sitúa a la CEU UCH en la posición 208 mundial, dentro del tramo 201-300 de Dentistry & Oral Sciences. La Universidad se incorpora así por primera vez al grupo de instituciones españolas cuya actividad investigadora en este ámbito alcanza los parámetros analizados por ShanghaiRanking.

El Grado en Odontología en el campus de Elche comenzó a impartirse en el curso 2022-2023 y donde este año académico afronta su último curso la primera promoción de estudiantes. Solo dos universidades privadas españolas aparecen en esta disciplina y, en la Comunitat Valenciana, la CEU UCH es la única de titularidad privada incluida.

Para Álvaro Antón, vicerrector del CEU en Elche, la implantación de esta titulación ha supuesto dar continuidad a una forma de entender el proyecto universitario en la ciudad, caracterizada por buscar nuevas vías de formación con las que responder a las necesidades de la sociedad ilicitana y alicantina y contribuir al bien común desde los valores que inspiran al CEU.

La posición de la CEU UCH resulta especialmente significativa al situarla entre un grupo reducido de universidades españolas con presencia en el ranking de Odontología y Ciencias Orales. Por delante aparecen la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Granada, seguidas por la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat de València y la Universidad de Santiago de Compostela.

La CEU UCH ocupa a continuación la sexta posición española y entra en el tramo 201-300 mundial, junto a otras universidades públicas del país. La clasificación sitúa así a la institución como segunda universidad privada española en esta materia.

El reconocimiento no constituye una evaluación directa de la docencia del grado, sino de la capacidad investigadora de la Universidad en Odontología y Ciencias Orales: ShanghaiRanking analiza la producción científica desarrollada por los investigadores, la calidad de las publicaciones, su repercusión dentro de la comunidad científica y la capacidad de colaboración internacional.

La titulación que se imparte en Elche se beneficia, por tanto, de su integración en una estructura universitaria en la que docencia e investigación comparten profesores, conocimiento y líneas científicas. El Departamento de Odontología ha impulsado encuentros científicos que reúnen investigación básica y clínica y fomentan la incorporación de los estudiantes a la cultura investigadora desde su etapa universitaria, como las II Jornadas de Investigación en Odontología del pasado mes de marzo.

El Global Ranking of Academic Subjects se diferencia de otras clasificaciones universitarias porque se centra específicamente en el rendimiento científico por áreas de conocimiento. La inclusión de la CEU UCH en Odontología depende de indicadores obtenidos a partir de bases internacionales de producción e impacto científico como Web of Science e InCites, que permiten analizar parámetros relacionados con la publicación de trabajos científicos, las citas que reciben, la presencia de investigadores de relevancia internacional y las colaboraciones desarrolladas con instituciones de otros países.

En ese contexto, el resultado de Odontología forma parte de una presencia más amplia de la Universidad en el GRAS 2026. La CEU UCH aparece también en Ciencias Veterinarias, donde se sitúa en el tramo 101-150 mundial, ocupa igualmente la sexta posición entre las universidades españolas y es la única universidad privada del país incluida en esta disciplina.

También figura en Ciencias Agrarias, área en la que vuelve a ser la única universidad privada española presente en la clasificación. Investigación conectada bajo el enfoque One Health La coincidencia de áreas como Odontología, Veterinaria y Ciencias Agrarias se produce dentro de un ecosistema científico cada vez más transversal.

La CEU UCH viene desarrollando su investigación sanitaria desde una perspectiva vinculada al concepto One Health -Una Sola Salud-, que entiende la salud humana, animal y ambiental como dimensiones interdependientes y favorece el trabajo conjunto entre disciplinas que tradicionalmente se han abordado de forma separada.

Este planteamiento se traduce en líneas de investigación relacionadas con cuestiones como las resistencias a los antimicrobianos, las enfermedades zoonósicas, la seguridad alimentaria, el desarrollo de nuevos tratamientos o los procesos inmunológicos e inflamatorios.

En Odontología, esa misma mirada amplía el estudio de la salud bucodental hacia su relación con la salud general y con otros procesos biológicos del organismo, situando la investigación oral dentro de un marco clínico y biomédico más amplio.

Para el vicerrector Álvaro Antón, "esta primera entrada de Odontología en Shanghái llega en un momento especialmente significativo. Los estudiantes que iniciaron la titulación en 2022 afrontan ahora la etapa final de sus estudios y se convertirán este curso en la primera promoción de odontólogos formada por la CEU UCH en Elche. Lo harán en el mismo año en el que la investigación universitaria que respalda su área de conocimiento aparece, por primera vez, entre la reconocida por uno de los principales rankings internacionales por disciplinas científicas".