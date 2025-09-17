Empresas.- Celltrion lanza en España 'Omlyclo', el primer y único biosimilar de omalizumab

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La biofarmacéutica Celltrion ha lanzado en España 'Omlyclo', el primer y único biosimilar de omalizuman enfocado en patologías mediadas por inmunoglobulinas tipo E, indicado para tres enfermedades con gran impacto clínico y social como es la urticaria crónica espontánea (UCE) en adultos y adolescentes a partir de 12 años; el asma alérgica grave (AAG) en adultos, adolescentes y niños a partir de 6 años, y la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) en adultos con enfermedad grave y refractaria.

Los biosimilares son versiones equivalentes a un medicamento biológico de referencia, con la misma eficacia, seguridad y calidad. En un estudio de fase 3 con 619 pacientes con UCE, el nuevo fármaco biosimilar de omalizumab demostró la equivalencia terapéutica y la total biosimilitud respecto al medicamento original.

Con este lanzamiento, señalan, "España se convierte en uno de los primeros países europeos en contar con este tratamiento, lo que supone una mejora en el acceso de los pacientes a terapias biológicas avanzadas y un ahorro estimado de 503 millones de euros hasta 2030 para el Sistema Nacional de Salud"

El nuevo biosimilar está disponible en jeringa precargada para inyección subcutánea y a partir del 1 de octubre en pluma precargada, diseñada para facilitar la autoadministración segura en domicilio1. "Esto podría aportar mejoras en la autonomía y satisfacción del paciente, así como reducir costes al sistema sanitario", añade.