Cardioalianza y Novartis destacan el valor de medir la lipoproteína(a), factor de riesgo cardiovascular

Archivo - Colesterol o ácidos grasos en los vasos sangre. Lipoproteína. - PIYASET/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cardioalianza y Novartis han creado el primer espacio informativo digital sobre lipoproteína(a), una partícula de grasa y proteína que circula en la sangre, similar al colesterol LDL, que actúa como biomarcador de riesgo cardiovascular, por lo que la Sociedad Española de Arteriosclerosis recomienda medirla, al menos, una vez en la vida.

La lipoproteína(a), también conocida como Lp(a), es un factor de riesgo cardiovascular hereditario que contribuye al desarrollo de la aterosclerosis, una enfermedad silenciosa pero potencialmente mortal. Tener niveles elevados de Lp(a) aumenta el riesgo de infarto, ictus y otras enfermedades cardiovasculares.

Hasta un 90 por ciento de los niveles de Lp(a) en sangre vienen determinados por factores genéticos, por lo que algunas personas pueden tener niveles elevados sin saberlo, incluso llevando una vida saludable. Su medición se realiza mediante un análisis de sangre sencillo y ayuda a mejorar la predicción del riesgo de enfermedad cardiovascular.

Los especialistas explican que, al tratarse de un factor hereditario que no está condicionado significativamente por la dieta o el estilo de vida, es esencial seguir reduciendo el riesgo cardiovascular global controlando los factores de riesgo cardiovascular modificables, como el colesterol LDL, la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre y evitar el tabaquismo.

Pese al riesgo que conllevan niveles elevados, la Lp(a) es desconocida por una buena parte de la población, motivo por el que Cardioalianza y Novartis se han aliado, aprovechando la celebración este martes del Día Mundial de la Lipoproteína(a), para lanzar este espacio digital, basado en información rigurosa y comprensible.

"Iniciativas como este espacio informativo permiten acercar información rigurosa y accesible a la ciudadanía, favoreciendo que los pacientes puedan tomar decisiones informadas y dialogar con sus profesionales sanitarios sobre su riesgo cardiovascular", ha destacado el presidente de Cardioalianza, Tomás Fajardo.

"Contribuir a que más personas conozcan sus niveles y puedan hablar con su profesional sanitario es un paso fundamental para avanzar en la mejora del control del riesgo cardiovascular", ha subrayado la directora de Comunicaciones y Relaciones con los Pacientes de Novartis, Esther Espinosa.