Stand CM 43 Congreso Ingeniería Hospitalaria: Stand de Carburos Médica en el 43º Congreso Nacional de la AEIH, que simulaba un circuito de tuberías para gases medicinales y contaba con el juego interactivo ‘El reto’. - CARBUROS METÁLICOS

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de gases industriales y medicinales Carburos Metálicos, que forma parte del grupo Air Products, ha homenajeado a los ingenieros hospitalarios el 43º Congreso Nacional de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH), celebrado en Bilbao, en reconocimiento al papel clave que desempeñan en el ámbito hospitalario.

En la edición anterior el Congreso fue la plataforma para presentar al equipo humano que mueve a Carburos Médica (la división hospitalaria de Carburos Metálicos) y este año el foco estuvo en el ingeniero al que brindan su apoyo. Con el objetivo de reconocer la creatividad y el espíritu innovador que caracteriza a los ingenieros hospitalarios, Carburos Metálicos diseñó un stand con el que pudieron sentirse muy cómodos, ya que el propio espacio representaba parte de una de las instalaciones que permite a un hospital cumplir su función sanitaria.

En la zona expositiva del Palacio Euskalduna de Bilbao disponía de un stand que simulaba un circuito de tuberías para gases medicinales, presidido por el lema 'Transformamos hospitales, mejoramos vidas'. Además, durante esta edición del Congreso de la AEIH, el equipo invitó a los profesionales de la ingeniería hospitalaria que pasaron por el stand de la compañía a participar en un juego de preguntas interactivo centrado en su especialidad.

A través de cuatro categorías (Bilbao y el Congreso de la AEIH; Curiosidades sobre ingeniería; Gases medicinales; e Ingeniería hospitalaria), los participantes pusieron en práctica sus conocimientos y pasaron a formar parte del ranking de expertos del juego Carburos Médica ofrece servicios integrales de diseño, ejecución y puesta en marcha de infraestructuras para la distribución canalizada de gases medicinales, así como su mantenimiento, televigilancia y gestión remota.

Además de cuidar el diseño y la interacción con los asistentes, el stand de Carburos Metálicos recibió la certificación Eventsost tras verificarse el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad aplicables. La evaluación comprendió la gestión de residuos, las medidas para evitar los plásticos de un solo uso, la iluminación LED de bajo consumo y las actuaciones para minimizar las emisiones de carbono, entre otras medidas.

Durante los tres días que duró el Congreso, más de 2.000 asistentes y más de 100 empresas acudieron a la cita más importante para la ingeniería y la arquitectura sanitaria en España que en esta edición ha reflexionado sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización, pero también sobre las aplicaciones de la ingeniería a los cuidados y la seguridad del paciente y las infraestructuras sanitarias inteligentes y sostenibles.

"El ingeniero hospitalario es el profesional capaz de transformar un simple edificio en un lugar donde curar a las personas, exprimiendo las posibilidades técnicas hasta encontrar la mejor respuesta posible a las necesidades tanto de los pacientes como de los equipos sanitarios. Este año hemos querido visibilizar y dar reconocimiento en nuestro stand a un trabajo que no siempre se conoce, al quedar habitualmente oculto bajo los revestimientos interiores", destaca Luis Mosquera, Southern Europe & Maghreb Hospitals Business Manager de Carburos Metálicos.

"Nuestra relación con el sector sanitario y hospitalario comenzó hace más de 70 años y en ese tiempo la aportación de los ingenieros ha sido esencial para que seamos capaces de transformar en soluciones las necesidades que cada día nos trasladan los profesionales médicos. En este 43º Congreso de la AEIH rendimos homenaje a un colectivo esencial para el sector sanitario y junto al que queremos seguir construyendo la sanidad del futuro, más especializada y más sostenible", señala Christophe Buisine, Director General de Carburos Metálicos.