La CAR-T 'Breyanzi' (BMS) llega a España para linfoma difuso de células grandes y linfoma folicular

Archivo - CAR-T. - LUISMMOLINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bristol Myers Squibb (BMS) ha anunciado este jueves la autorización de financiación por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) para la terapia CAR-T 'Breyanzi' (lisocabtagén maraleucel, liso-cel), disponible a partir del miércoles 1 de abril para el tratamiento de linfoma difuso de células grandes y linfoma folicular, los dos subtipos de linfoma más frecuentes.

La financiación aprobada incluye las indicaciones de segunda línea para pacientes de linfoma difuso de células B grandes (LBDCG), linfoma de células B de alto grado (LCBAG), linfoma B primario mediastínico de células grandes (LBPM) y linfoma folicular de grado 3B (LF3B) que hayan recaído en los 12 meses siguientes a finalizar el tratamiento de primera línea o que sean refractarios a este. También se ha financiado en el tratamiento de cuarta línea o posteriores para adultos con linfoma folicular (LF) en recaída o refractario.

El hematólogo Alejandro Martín, especialista del Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ha destacado en rueda de prensa la "gran relevancia" que tiene la llegada de esta terapia a España, ya que da respuesta a buena parte de las necesidades clínicas no cubiertas de estas enfermedades, para las que se prevén a lo largo de este año más de 4.000 nuevos pacientes en el caso de linfoma difuso de célula grande y más de 2.500 para linfoma folicular.

"Aunque hemos avanzado mucho en los tratamientos en los últimos años, el tratamiento inicial sigue siendo a base de quimioterapia combinada con anticuerpos biespecíficos y, en una proporción significativa de pacientes, no va a tener éxito, van a ser resistentes al tratamiento o van a recaer relativamente pronto. Y aquí ya empieza una necesidad clínica importante porque el pronóstico de los pacientes va a empeorar considerablemente", ha aseverado Martín.

La jefa del Servicio de Hematología Clínica en el Instituto Catalán de Oncología, Anna Sureda, ha resaltado que la terapia CAR-T frente al cáncer es una estrategia "muy inteligente", ya que permite elimianar solamente las células tumorales, haciendo que el tratamiento sea menos tóxico para el paciente.

Esta terapia se basa en la extracción y modificación genética en laboratorio de los linfocitos T del propio paciente, con el objetivo de conseguir que luego, al ser reinfundidos, contribuyan a la activación masiva de otros linfocitos T y otro tipo de células que destruyan las células tumorales.

EFICACIA Y SEGURIDAD EN ENSAYOS CLÍNICOS

La inclusión de la terapia en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) se basa en los datos del estudio 'Transform' para linfoma B difuso de células grandes, en el que la terapia mostró una mejora significativa en la supervivencia libre de eventos (SLE), frente al estándar de tratamiento convencional.

Los resultados con seguimiento a largo plazo (34 meses) mostraron una mediana de SLE de 29,5 meses frente a los 2,4 meses de los pacientes tratados en el brazo de control, lo que demuestra un control de la enfermedad prolongado y superior al tratamiento estándar.

El doctor Martín ha detallado que en el ensayo, en el que se incluyeron pacientes resistentes al tratamiento o que habían recaído en el primer año, la tasa de remisión completa fue del 75 por ciento y la remisión a largo plazo de entre el 40 y 50 por ciento.

En el caso de linfoma folicular, su aprobación se sostiene en los resultados del ensayo 'Transcend FL'. En pacientes tratados en tercera línea, esta CAR-T demostró una tasa de respuesta global del 97,1 por ciento y una tasa de respuesta completa del 94,2 por ciento. El 70 por ciento de los pacientes mantuvieron la remisión completa a los tres años.

Respecto al perfil de toxicidad, el experto ha resaltado que "es favorable", con una incidencia "muy baja" de eventos adversos como síndrome de liberación de citosinas y las toxicidades neurobiológicas. Esto hace que sea apto para personas consideradas "vulnerables" y que incluso permita una administración ambulatoria, lo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En este punto, Anna Sureda ha comentado que para considerar el tratamiento ambulatorio se valoran aspectos como el soporte familiar del que dispone el paciente y dónde vive, siendo principalmente una decisión que se toma en consenso con el paciente. "Pero si alguien lo quiere hacer, partimos de terapias que tienen un perfil de seguridad aceptable", ha añadido.

Para finalizar, Alejandro Martín y Anna Sureda han coincidido en destacar la importante contribución de España en la investigación en hematología. Asimismo, han señalado que el "gran reto" es conseguir que las innovaciones lleguen de forma rápida y equitativa a todos los pacientes que las necesitan.