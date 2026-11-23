Archivo - Colesterol o ácidos grasos en los vasos sangre. Lipoproteína. - PIYASET/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha anunciado este lunes resultados preliminares positivos de un ensayo que proporciona la primera evidencia de reducción de eventos cardiovasculares con inclisirán, comercializado como 'Leqvio', en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) establecida.

El ensayo de fase III ORION-4, demuestran que añadir esta terapia al tratamiento hipolipemiante estándar redujo el riesgo cardiovascular, reforzando el potencial de una reducción sostenida del colesterol LDL (c-LDL), con una administración de dos veces al año, para transformar el manejo de la ECVA.

"Las personas que viven con enfermedad cardiovascular se enfrentan durante toda su vida al riesgo de sufrir otro infarto, un ictus u otro evento cardiovascular. ORION-4 supone un avance significativo al demostrar, por primera vez, el potencial de reducir de forma significativa el riesgo cardiovascular mediante una terapia administrada dos veces al año", afirma Ruchira Glaser, responsable de la Unidad de Desarrollo de Cardiovascular, Renal y Metabolismo de Novartis.

"ORION-4 aporta evidencia de que inclisirán es bien tolerado y puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en personas con enfermedad vascular establecida", añade Louise Bowman, BA, MBBS, MD, FRCP, Profesora de Medicina y Ensayos Clínicos, Consultora Médica Honoraria en lipidología en Oxford Population Health e investigadora principal de ORION-4.

En conjunto, ORION-4 y el ensayo VICTORION-2 PREVENT, actualmente en curso, han incluido a más de 33.000 participantes de todo el mundo, constituyendo uno de los mayores programas de reducción de eventos cardiovasculares de este tipo en prevención secundaria. La ECVA sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y millones de personas continúan sufriendo eventos cardiovasculares cada año.

A pesar de la disponibilidad de tratamientos, hasta el 80% de las personas con ECVA no alcanzan los objetivos de c-LDL recomendados por las guías, lo que pone de manifiesto la necesidad de estrategias terapéuticas que favorezcan una reducción sostenida del c- LDL y una disminución del riesgo cardiovascular a largo plazo.