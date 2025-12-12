Buenos resultados de ianalumab (Novartis) en trombocitopenia inmune con solo cuatro dosis mensuales

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Novartis ha anunciado resultados positivos ianalumab en combinación con eltrombopag, con solo cuatro dosis mensuales, en pacientes con trombocitopenia inmune primaria (PTI) previamente tratados con corticosteroides.

Concretamente el estudio VAYHIT2, un estudio de fase III, observó que ianalumab (9 mg/kg) en combinación con eltrombopag prolongó el control de la enfermedad en la PTI en un 45%, según el objetivo primario de tiempo hasta el fracaso del tratamiento (TTF, por sus siglas en inglés), que evalúa durante cuánto tiempo los pacientes mantienen niveles plaquetarios seguros durante y después del periodo de tratamiento.

La mediana de tiempo hasta el fracaso del tratamiento en los pacientes que recibieron el fármaco en combinación con eltrombopag fue 2,8 veces superior a la de aquellos tratados con placebo en combinación con eltrombopag (13,0 meses frente a 4,7 meses).

"Los tratamientos para la PTI se han centrado históricamente en aumentar el recuento de plaquetas, lo que a menudo requiere un tratamiento crónico para controlar la enfermedad. Esto significa que muchos pacientes permanecen en tratamiento a largo plazo, afrontando una carga de enfermedad persistente y síntomas como la fatiga", ha destacado Hanny Al-Samkari, titular de la cátedra Peggy S. Blitz en Hematología/Oncología en el Mass General Brigham y profesor asociado de Medicina en la Harvard Medical School.

Los pacientes que recibieron ianalumab en combinación con eltrombopag también alcanzaron una tasa significativamente superior de mejora sostenida del recuento de plaquetas a los seis meses, en comparación con placebo en combinación con eltrombopag (62% frente a 39%), cumpliéndose así el objetivo secundario clave. La mejora de la fatiga, medida mediante la escala PROMIS Fatigue, mostró una reducción media de 7,7 puntos con el fármaco en combinación con eltrombopag frente a 3,6 puntos con placebo en combinación con eltrombopag.