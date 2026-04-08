Buenos datos de mavacamten en adolescentes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática

Archivo - Cardiología, corazón. Marcapasos - PEAKSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bristol Myers Squibb ha anunciado datos positivos que demuestran la eficacia y seguridad de 'Camzyos' (mavacamten), un inhibidor de la miosina cardíaca (IMC) en adolescentes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo) sintomática.

El ensayo de fase 3 SCOUT-HCM ha cumplido con su variable principal, demostrando una reducción clínica y estadísticamente significativa respecto al valor basal del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) con maniobra de Valsalva en la semana 28, con mavacamten en comparación con placebo.

Además, este fármaco ha mostrado una mejora significativa frente al placebo en diferentes variables secundarias a las 28 semanas, y los hallazgos de seguridad observados fueron similares en los dos grupos.

Los resultados se han presentado en la Sesión Científica Anual y Expo 2026 del American College of Cardiology (ACC), con publicación simultánea en 'The New England Journal of Medicine'.

"La MCHo pediátrica es un trastorno cardíaco poco frecuente que se asocia con síntomas graves y, en ocasiones, potencialmente mortales", ha afirmado el doctor Joseph Rossano, investigador principal de SCOUT-HCM y jefe de la División de Cardiología del Children's Hospital de Filadelfia.

"Sin terapias aprobadas para pacientes pediátricos con MCHo y dado que las recomendaciones actuales de terapia farmacológica se extrapolan principalmente de la evidencia obtenida en estudios de adultos, los resultados positivos de este ensayo representan un avance significativo en el campo de la cardiología pediátrica y potencialmente una nueva terapia relevante para pacientes adolescentes si ésta es aprobada por la Agencia Norteamericana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés)".

"Los resultados de SCOUT-HCM subrayan el potencial del fármaco para convertirse en el primer IMC para adolescentes, reforzando nuestro liderazgo en el espacio de los IMC y nuestro papel en la redefinición de la comprensión científica de la MCHo y de cómo se diagnostica, se evalúa y se trata potencialmente la enfermedad", ha señalado el doctor Cristian Massacesi, vicepresidente ejecutivo, director médico y jefe de Desarrollo de Bristol Myers Squibb.