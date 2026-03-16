Buenos datos de 'Keytruda' más 'Padcev' en cáncer de vejiga músculo-invasivo elegibles para cisplatino

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica MSD, conocida como Merck en Estados Unidos y Canadá, ha anunciado que 'Keytruda' (pembrolizumab) más 'Padcev' (enfortumab vedotin-ejfv) redujeron en un 47 por ciento el riesgo de desenlaces durante la supervivencia libre de eventos (EFS, por sus siglas en inglés) y en un 35 por ciento el riesgo de muerte cuando se administra antes y después de la cirugía, en comparación con la quimioterapia neoadyuvante y cirugía, en pacientes con cáncer de vejiga músculo-invasivo (MIBC, por sus siglas en inglés) elegibles para quimioterapia basada en cisplatino.

Estos datos de última hora se presentaron por primera vez durante una sesión oral de resúmenes en el Simposio de 2026 sobre Cánceres Genitourinarios (GU, por sus siglas en inglés) de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) (abstract n.º LBA630) y han sido incluidos en el programa oficial de prensa de ASCO GU.

Tras una mediana de seguimiento de 33,6 meses, pembrolizumab más enfortumab vedotin-ejfv, como tratamiento perioperatorio, demostró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la EFS, el criterio de valoración principal del ensayo, reduciendo en un 47 por ciento el riesgo de eventos durante la EFS en comparación con la quimioterapia neoadyuvante y cirugía en pacientes con MIBC elegibles para quimioterapia basada en cisplatino.

La mediana de EFS no se alcanzó (NR, por sus siglas en inglés) para el régimen de pembrolizumab más enfortumab vedotin-ejfv frente a 48,5 meses para la quimioterapia neoadyuvante y cirugía. Aproximadamente el 79,4 por ciento de los pacientes tratados con pembrolizumab más enfortumab vedotin-ejfv estaban vivos sin progresión ni recurrencia de la enfermedad frente a aproximadamente el 66,2 por ciento de los pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante y cirugía a los dos años.

"Estos hallazgos muestran la solidez y la consistencia de pembrolizumab más enfortumab vedotin-ejfv en el tratamiento del cáncer de vejiga músculo-invasivo", ha afirmado la doctora Marjorie Green, vicepresidenta senior y directora de Oncología y Desarrollo clínico de MSD Research Laboratories.

"Mostrar un beneficio en la supervivencia en pacientes elegibles para cisplatino en el entorno perioperatorio refuerza el potencial de esta combinación para desempeñar un papel en el tratamiento del cáncer de vejiga", ha añadido.

KEYNOTE-B15, también conocido como EV-304, es un ensayo de fase 3 aleatorizado y abierto (ClinicalTrials.gov, NCT04700124) que evaluó pembrolizumab en el entorno perioperatorio en combinación con enfortumab vedotin-ejfv y cirugía (cistectomía radical y disección de ganglios linfáticos pélvicos) frente a quimioterapia neoadyuvante (gemcitabina más cisplatino) y cirugía en pacientes con MIBC elegibles para cisplatino. El ensayo incluyó a 808 pacientes.