Bristol Myers Squibb anuncia resultados positivos de CELMoD mezigdomida en el mieloma múltiple

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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Bristol Myers Squibb ha anunciado los resultados positivos del ensayo fase 3 'SUCCESSOR-2' del agente CELMoD (modulador E3 Ligasa de Cereblon) mezigdomida en combinación con carfilzomib y dexametasona (MeziKd) frente a carfilzomib y dexametasona solos (Kd) en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR).

Los resultados mostraron que MeziKd demostró una mejora clínicamente significativa y estadísticamente relevante en la supervivencia libre de progresión (SLP), lo que representa una reducción del 52 por ciento en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con Kd.

Estos datos, que representan los primeros resultados de fase 3 para mezigdomida, se presentaron en una exposición oral 'late breaking' en la Reunión Anual 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).

"La combinación MeziKd demostró una mediana de supervivencia libre de progresión de 18 meses prometedora en múltiples contextos de mieloma múltiple en recaída y refractario, junto con un perfil de seguridad consistente y la comodidad de tener una administración oral y poder implementarse en diferentes entornos de atención clínica", ha comentado Paul Richardson, director de Investigación Clínica y líder del Programa Clínico en el Centro Jerome Lipper de Mieloma Múltiple del Instituto de Cáncer Dana-Farber y Profesor RJ Corman de Medicina en la Escuela de Medicina de Harvard.

"Mantener un control duradero de la enfermedad con cada línea de terapia es un desafío cada vez más grande para los pacientes con enfermedad en recaída o refractaria y con resistencia creciente al tratamiento, por lo que lograr una supervivencia libre de progresión extendida de un año y medio es especialmente significativo. Estos resultados prometedores subrayan el potencial de MeziKd, particularmente para aquellos pacientes que necesitan opciones adicionales tanto después de una recaída temprana como tardía", ha añadido.

Los resultados también mostraron tasas de SLP significativamente mejoradas con MeziKd en pacientes en segunda y tercera línea de tratamiento, así como en aquellos con enfermedad de mayor riesgo. También se observaron mayores tasas de respuesta global (80,2% frente a 53,4%) y respuesta completa o mejor (26,7% frente a 8,9%) con MeziKd.

La mediana de supervivencia global aún no se había alcanzado. El perfil de seguridad de MeziKd fue consistente con el perfil conocido de mezigdomida y el régimen de combinación. Los acontecimientos adversos del tratamiento de grado 3-4 se observaron en el 83,7 por ciento frente al 56,5 por ciento de los pacientes, con neutropenia en el 61,1 por ciento frente al 9,1 por ciento, e infecciones en el 34 por ciento frente al 15,6 por ciento de los pacientes tratados con MeziKd y Kd, respectivamente.

"El mieloma múltiple es una enfermedad persistente y existe una necesidad médica urgente no cubierta para los pacientes desde la primera recaída", ha afirmado Cristian Massacesi, vicepresidente Ejecutivo, director médico y jefe de Desarrollo de Bristol Myers Squibb.

"Es importante destacar que estos datos consistentes validan aún más el cereblon como una diana terapéutica clave en el mieloma múltiple y nuestra justificación científica para el desarrollo de los CELMoD. Estamos comprometidos a hacer avanzar esta combinación oral con mezigdomida como un potencial nuevo estándar de tratamiento para el mieloma múltiple en recaída/refractario en diversos contextos", ha agregado.

Los resultados de 'SUCCESSOR-2' serán compartidos con las autoridades sanitarias. Bristol Myers Squibb agradece a los pacientes e investigadores involucrados en este ensayo clínico.