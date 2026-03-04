Boehringer Ingelheim señala que el uso inteligente del dato permite priorizar lo que aporta valor en Sanidad - BOEHRINGER INGELHEIM

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim España, Nicolas Dumoulin, ha señalado que el uso inteligente del dato "permite priorizar lo que realmente aporta valor" en Sanidad, lo que ha manifestado en un encuentro celebrado en el marco del Mobile World Congress (MWC), que se ubica en Barcelona.

"La transformación digital no va solo de intercambiar tecnología, sino de cambiar la forma en que tomamos decisiones", ha explicado Dumoulin en el evento 'Changing Health Together: Driving Value through Digitalization of the Health System', desarrollado en el espacio 4YFN. En su opinión, la citada utilización del dato posibilita la anticipación "a las necesidades de pacientes y profesionales y avanzar hacia un modelo más sostenible y basado en resultados".

Así, en esta cita, en la que Boehringer Ingelheim España ha impulsado este debate para transformar el sistema sanitario, su director general ha explicado que la misma busca "acompañar al Sistema Nacional de Salud (SNS), colaborando para que estas iniciativas sean escalables y generen impacto real a largo plazo". Todo para garantizar la sostenibilidad de un sistema sanitario marcado por la cronicidad y la limitación de recursos.

Este tipo de reuniones "nos ayudan a establecer un diálogo continuo y reforzado entre el sector público y privado, permitiéndonos aprender y compartir conocimiento entre actores", ha sostenido, por su parte, la directora general del dato en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Ruth del Campo, quien ha añadido que, "a través del reciente creado Espacio Nacional de Datos y con las comunidades autónomas", se está "construyendo una plataforma de vanguardia que facilita el uso secundario de datos, y que integra el uso de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA), con el fin último de mejorar la salud de las personas".

ESTONIA, REFERENTE EN DIGITALIZACIÓN

En este contexto, este encuentro ha sido aprovechado para analizar el caso de Estonia, considerado el referente global en digitalización de la Administración pública. En este punto, han participado el director de Estrategia Asistencial e Innovación en el barcelonés Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, Oriol Estrada, como moderador; y la líder de Marca, estrategia y transformación y directora de Estrategia de la compañía Dentsu, Anna Kuulman.

Además, han intervenido el director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario y Bioética del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL)- Universidad de Cantabria y jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad del Gobierno cántabro, Joaquín Cayón; la directora Científica del Instituto de Investigación en Sistemas de Salud Biosistemak, Ane Fullaondo; el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Alfredo Silva; y la directora gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Sonia García.

Estos expertos han coincidido en la necesidad de avanzar hacia un sistema de gobernanza clara que realice un uso inteligente del dato y han destacado la barrera cultural como uno de los principales desafíos. Por su parte, la consejera de Sanidad del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha mostrado su apuesta por "trabajar para homogeneizar, ordenar y utilizar el dato en favor de una Medicina predictiva y de precisión, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad" del sistema sanitario "y prepararlo ante los retos futuros".

Tras ello, el director de Market Access & Healthcare Affairs de Boehringer Ingelheim España, Guillem Bruch, ha moderado una mesa de debate con diferentes especialistas, que se ha centrado en el papel de esta compañía como catalizador de proyectos escalables que ya están mejorando la vida del paciente. A través de la colaboración público-privada, esta impulsa iniciativas tecnológicas, con el objetivo de aportar valor tanto al profesional sanitario como al sistema.

Por último, el catedrático de Cirugía y director científico de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Clínico San Carlos (IDISCC) de la capital de España, el doctor Julio Mayol, y el secretario general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad, Juan Fernando Muñoz, han cerrado el acto, señalando el segundo el liderazgo de España en la digitalización de la asistencia sanitaria pública.