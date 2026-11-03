Boehringer Ingelheim señala que 'One Health' todavía no es parte de la conciencia colectiva pese a los avances - BOEHRINGER INGELHEIM

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Animal de la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim España, Elena Gratacós, ha señalado que "en los últimos años ha habido avances en la visión 'One Health'", pero "todavía queda camino por recorrer para que esta visión forme parte de la conciencia colectiva".

Según ha señalado, aún es pronto "para que, de forma natural, la sociedad sepa que proteger la salud animal también significa proteger la salud de las personas y contribuir a preservar el equilibrio de los ecosistemas". De hecho, el concepto de 'Una Sola Salud' aboga por superar una visión fragmentada de ella para abordar conjuntamente los riesgos.

Por ello, y con motivo de la celebración, este martes, 3 de noviembre del Día Mundial One Health, Boehringer Ingelheim ha reivindicado la prevención en Sanidad animal como la herramienta más eficaz para frenar las zoonosis, las enfermedades que se transmiten entre animales y personas y que causan más de 1.000 millones de casos en seres humanos cada año en el mundo. Además, hasta el 75 por ciento de las patologías emergentes tiene origen animal.

Ejemplo de ello en España se encuentra en la fiebre del Nilo Occidental, que los mosquitos transmiten desde las aves a caballos y personas, y que causó en 2025 un total de 45 casos humanos autóctonos, la mitad con afectación neurológica y cinco de ellos mortales. Así, en octubre de este año seguían notificándose nuevos focos en animales.

Por su parte, la rabia, mortal en prácticamente todos los casos una vez aparecen los síntomas, está erradicada en la Península y las islas desde 1978, pero los casos importados que se detectan de forma esporádica en Ceuta y Melilla recuerdan que la vacunación de los animales de compañía sigue siendo la primera barrera. Mientras, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad infecciosa causada por un virus que se transmite principalmente a través de la picadura de determinadas garrapatas infectadas y con una mortalidad elevada, ha contado con cuatro casos autóctonos confirmados en humanos este año.

A las anteriores se suma la leishmaniosis, transmitida por la picadura de flebótomos y con el perro como principal reservorio doméstico, que es endémica en buena parte del país y de la que en 2024 se notificaron 485 casos humanos, 473 de ellos autóctonos, y 13 fallecimientos; y la gripe aviar, con capacidad de saltar entre especies y que ha llevado al Ministerio de Sanidad a aprobar un plan estatal frente a las gripes de origen animal. La enfermedad de Newcastle ha reaparecido en España tras más de tres años sin focos, y la lengua azul, transmitida por insectos y ligada al clima, no afecta a las personas, pero causa importantes pérdidas en rumiantes.

ACTUAR ANTES

"La clave está en cambiar la lógica con la que se afrontan los riesgos sanitarios", ha declarado Gratacós, que ha afirmado que, "históricamente, se ha tendido a actuar cuando el problema ya estaba presente". "En Boehringer Ingelheim, hablamos de la importancia de actuar un momento antes, porque detectar una amenaza en sus fases iniciales puede marcar la diferencia entre un brote controlado y una crisis con importantes consecuencias sanitarias, económicas y sociales", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que "la mejor estrategia combina vigilancia epidemiológica, bioseguridad, vacunación, diagnóstico precoz, digitalización e investigación científica", dirección hacia la que España ha dado pasos con la creación del Comité Interministerial de Gestión de Riesgos Zoonósicos, que reúne a los Ministerios de Sanidad, Agricultura y Transición Ecológica. Sin embargo, la Sanidad animal sigue recibiendo el 0,6 por ciento del gasto sanitario mundial, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Por su parte, y para contribuir al cambio, el laboratorio impulsa espacios de diálogo intersectorial. "El principal reto es pasar del consenso a la acción", ha afirmado Gratacós al respecto, y tras lo que ha indicado que ello "implica compartir información, impulsar estrategias preventivas conjuntas y dotarlas de los recursos necesarios". "El concepto de 'Una Sola Salud' no debería entenderse como un proyecto puntual, sino como una forma de diseñar las políticas públicas", ha señalado.