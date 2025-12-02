Empresas.- Boehringer Ingelheim premia con 7.500 euros las mejores soluciones digitales en salud

Imagen de recurso de personas trabajando con una 'tablet'. - BOEHRINGER INGELHEIM

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim España ha celebrado la séptima edición de su 'hackathon' 'Comprometidos con la innovación en salud', un encuentro en el que se ha premiado con 7.500 euros la creación de soluciones digitales capaces de responder a desafíos reales del ámbito sanitario en España.

Durante el evento, los equipos participantes han trabajado en tres grandes retos: crear herramientas para mejorar la experiencia de los pacientes con cáncer de pulmón, desarrollar sistemas que faciliten la detección precoz de la enfermedad renal crónica (ERC) y diseñar soluciones que ofrezcan una visión integral del paciente en atención primaria y permitan optimizar la gestión.

El objetivo final es impulsar la innovación tecnológica para transformar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tras 48 horas de trabajo, 34 proyectos han sido evaluados por un jurado de expertos, que ha seleccionado las tres propuestas ganadoras y ha repartido 7.500 euros en tres premios (3.000 euros, 2.500 euros y 2.000 euros).

"Este 'hackathon' demuestra como la confluencia de capacidades tecnológicas y científicas, con una actitud abierta y de innovación, consigue plantear soluciones creativas a los grandes retos de salud de nuestra sociedad", ha destacado el director de IT de Boehringer Ingelheim, Ferran Urgelés.

"Los proyectos ganadores son un claro ejemplo de cómo la tecnología puede dar respuesta a retos sanitarios a los que se enfrenta el profesional en su día a día, aportando valor a la sociedad, a los pacientes y a los sanitarios", ha añadido.

El primer premio ha sido para Helia, una plataforma integral que pretende acompañar al profesional sanitario de Atención Primaria antes, durante y después de las visitas, ofreciendo una visión unificada, proactiva y automatizada de todos sus pacientes.

El segundo premio ha sido otorgado a 'Nephromind', una herramienta digital que, usando la inteligencia artificial, ayuda en la detección precoz de los pacientes susceptibles de sufrir enfermedad renal crónica.

Por último, el tercer premio ha sido para 'Medyournal', una solución digital que permite analizar el 'patient journey' de los pacientes con cáncer de pulmón, de forma que pueden identificarse oportunidades de mejora que redunden en una mejor atención de los pacientes.

El 'hackathon' de Boehringer Ingelheim nació hace siete años con el propósito de transformar la atención médica a través de las nuevas tecnologías, a la vez que tender puentes entre la industria farmacéutica y el ecosistema tecnológico.

La compañía tiene como compromiso demostrar el potencial que tienen las nuevas tecnologías para resolver retos reales del sistema sanitario. A través del 'hub' internacional de IT ubicado en España, la compañía impulsa soluciones innovadoras digitales, trabajando de la mano con instituciones, gestores y pacientes para diseñar herramientas que mejoren la vida de las generaciones presentes y futuras.