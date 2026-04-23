Boehringer Ingelheim obtiene cifra "récord" de inversión en I+D+i en España: 114,8 millones en 2025

Archivo - Sede de Boehringer Ingelheim España en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - BOEHRINGER INGELHEIM - Archivo

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim España ha presentado sus resultados financieros correspondientes a 2025, entre los que destaca una fuerte apuesta por la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con una "inversión récord" de 114,8 millones, un aumento del 9% respecto al año anterior y que representa el 13% del total de sus ventas netas, informa este jueves en un comunicado.

El negocio de la compañía alcanzó los 1.005 millones de euros en España, lo que se traduce en un aumento del 10,1% respecto al ejercicio anterior, impulsado principalmente por el negocio de Salud Humana, que representa más del 90% de las ventas, alcanzando los 912,8 millones de euros y aumentando en un 10,58% respecto al año anterior.

En Salud Animal, la compañía ha facturado 92,5 millones, con un incremento del 6,15% respecto a 2024.

"Como compañía familiar independiente, trabajamos con una visión a largo plazo con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas, los animales y el medio ambiente. Gracias a esta firme apuesta y los buenos resultados del anterior ejercicio, hemos conseguido ayudar a través de nuestros medicamentos innovadores a 2,2 millones de pacientes en España, una cifra récord", ha destacado el director general de la compañía en España, Nicolas Dumoulin.

LA SEDE DE SANT CUGAT (BARCELONA)

La compañía asegura que su sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) "se consolida como un centro estratégico internacional" que integra sus oficinas centrales en España, dos plantas de producción farmacéutica a través de las cuales la compañía exporta a más de 80 países, dos unidades de I+D+i y cuatro hubs internacionales".

La apuesta por el talento también se ha visto reforzada en este último año con un incremento del 5,5% de la plantilla, con un total de 1.830 colaboradores "manteniendo una firme apuesta por la igualdad de oportunidades al contar con 41 nacionalidades distintas y con un 51% de mujeres en su plantilla", una paridad que se traslada también en las posiciones de liderazgo de la compañía.